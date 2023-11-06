مشاركة إماراتية في بطولة الشرطة العربية الأولى للبادل



دبي (الاتحاد)

جرت اليوم مراسم سحب قرعة بطولة الشرطة العربية الأولى للبادل، التي تنطلق يوم غد في العاصمة القطرية الدوحة، بمشاركة 26 يمثلون 15 دولة، منها فريقان إماراتيان، وبجوائز مالية تبلغ 124 ألف دولار أميركي.

وأسفرت قرعة الدور الرئيسي عن وقوع الثنائي عبدالله الزري ومحمد المهيري أمام الثنائي السعودي حسن العبد الله وعبد الله العبد الله، فيما جنبت القرعة الثنائي عبدالله أهلي وسعيد المري من خوض الدور الرئيسي، حيث يبدأن مشوارهما من الدور الثاني. وتشهد البطولة في نسختها الأولى مشاركة فرق من دول: قطر، السعودية، مصر، تونس، المغرب، الجزائر، العراق، موريتانيا، لبنان، سلطنة عمان، الأردن، اليمن، فلسطين، السودان والإمارات.