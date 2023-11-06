النصر يتصدر بطولة الفجيرة للريشة



الفجيرة (الاتحاد)

أحرز النصر المركز الأول في بطولة الفجيرة الأولى للريشة الطائرة، التي نظمها اتحاد الريشة الطائرة بدعم الهيئة العامة للرياضة في مجمع زايد الرياضي بالفجيرة بمشاركة 124 لاعباً ولاعبة يمثلون 5 فئات عمرية مختلفة تشمل المراحل السنية تحت 11 و13 و15 و17 عاماً، إضافة إلى فئة العموم، وجاءت صدارة النصر محققاً 18 ميدالية ملونة بواقع 8 ميداليات ذهبية و3 فضية و7 برونزية، وجاء اتحاد كلباء ثانياً بـ12 ميدالية بواقع ميدالية ذهبية واحدة و5 فضيات و6 ميداليات برونزية، واحتل أبوظبي لألعاب المضرب المركز الثالث بـ5 ميداليات منها فضيتان و 3 برونزيات، وجاء فريق عائشة بنت عثمان في المركز الرابع بـ3 ميداليات برونزية ثم «اكسترا سبورتس أكاديمي» في المركز الخامس بميداليتين ذهبية واحدة وأخرى برونزية.

وحضر مراسم التتويج، نورة الجسمي رئيس اتحاد الريشة الطائرة، وسالم المزروعي نائب رئيس الاتحاد و محمد علي عامر ممثل الهيئة العامة للرياضة ومسؤول مجمع زايد الرياضي بالفجيرة، وفارس المزروعي من اتحاد كلباء.

وتفصيلاً، فاز النصر بالمركز الأول في فئة العموم «البنين» عن طريق لاعبه محمد علي فلامرزي وسالم سيف من اتحاد كلباء بالمركز الثاني وتقاسم عبد الله البلوشي (النصر) وحمدان المزروعي (كلباء) المركز الثالث، وفي فئة «البنات» سيطر النصر على المراكز الثلاثة الأولى عن طريق غدير الظاهري وفرح الحجي وحمدة المكراني وهند الهلالي (ثالث مكرر)، وفي فئة البنين تحت 17 عاماً فاز عبد العزيز محمد من النصر بالمركز الأول، وحصل ثلاثي اتحاد كلباء على المراكز الثاني والثالث والثالث مكرر وهم منصور المزروعي وخليفة المزروعي وحمد المزروعي، وفئة البنات تحت 17 عاماً، توجت لاعبة النصر سميرة البلوشي بالمركز الأول وزميلتها غاية المهيري بالمركز الثاني، وأحرزت هند المزروعي من فريق «عائشة بنت عثمان» المركز الثالث وميثاء مبارك من أبوظبي لألعاب المضرب بالمركز الثالث مكرر.

وفي فئة البنين تحت 15 عاماً، سيطر اتحاد كلباء على المركزين الأول والثاني بواسطة مايد المزروعي وشهاب سعيد المزروعي وحصل زميلهما أحمد المزروعي على المركز الثالث مكرر، أما سيف إبراهيم من النصر فأحرز المركز الثالث، وضمن فئة البنات تحت 15 عاماً استحوذ النصر على المركز الثلاثة الأولى بواسطة فطيم الظهوري ومريم الحامد ودانا أحمد، وأحرزت روضة المزروعي من أبوظبي لألعاب المضرب على المركز الثالث مكرر.

وتوزعت باقي الميداليات للفئات العمرية تحت 11 و13 عاماً بنين وبنات بين مختلف الأندية المشاركة، وهي النصر واتحاد كلباء وأبوظبي لألعاب المضرب وعائشة بن عثمان و«اكسترا سبورتس أكاديمي».