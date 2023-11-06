جوران «العميد» سادس المقالين في «دوري أدنوك للمحترفين»



معتصم عبدالله (دبي)

لحق الصربي جوران توفيجيدزيتش مدرب النصر بقائمة المقالين في «دوري أدنوك للمحترفين» للموسم الحالي 2023- 2024، بعدما بات سادس مدرب تتم إقالته عقب خسارة فريقه أمام ضيفه البطائح 0-2 ضمن الجولة السابعة، وبالتزامن مع فترة التوقف الثالث لمشوار الدوري حالياً وحتى موعد انطلاق الجولة الثامنة التي يلتقي فيها «الأزرق» مضيفه اتحاد كلباء في 25 نوفمبر الجاري.

وانضم جوران الذي تولى مهمة تدريب «العميد» قبل انطلاق الموسم الحالي قادماً من عجمان، بقائمة المقالين والتي ضمت مواطنه زيليكو ماركوف مدرب حتا، محمد الجالبوت «الإمارات»، عبدالعزيز العنبري «خورفكان»، البرازيلي كايو زانارادي «عجمان»، الإسباني جيرارد ساراجوسا المدرب المؤقت لخورفكان.

وأسندت إدارة «العميد» مهمة تدريب فريق مؤقتاً إلى الإيطالي فابريزيو كاماراتا «مدرب فريق تحت 21»، في انتظار إعلان التعاقد مع المدرب الجديد، وأنهى جوران مشواره مع «العميد» باحتلال الفريق المركز العاشر في ترتيب الدوري برصيد 7 نقاط، في الوقت الذي خسر فيه «الأزرق» مباراة ذهاب ربع نهائي كأس مصرف أبوظبي الإسلامي أمام العين 0-2.

وقاد جوران «العميد» في 10 مباريات رسمية في الدوري وكأس مصرف أبوظبي الإسلامي، حقق فيها «الأزرق» الفوز في 3 مباريات، والتعادل في مباراتين، مقابل الخسارة في 5.

إقالات المدربين

- الصربي زيليكو ماركوف «حتا»

- الإماراتي محمد الجالبوت «الإمارات»

- الإماراتي عبدالعزيز العنبري «خورفكان»

- البرازيلي كايو زاناردي «عجمان»

- جيرارد ساراجوسا «خورفكان - مؤقت»