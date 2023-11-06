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فوزان للجزيرة الحمراء والحمرية في دوري الأولى

فوزان للجزيرة الحمراء والحمرية في دوري الأولى
6 نوفمبر 2023 20:08


معتصم عبدالله (دبي)
 أسدل الستار مساء اليوم على مباريات «الجولة الثامنة» لدوري الدرجة الأولى، والتي شهدت فوز الجزيرة الحمراء على الفجيرة 1-0، والحمرية على حساب مصفوت 2-1، فيما حسم التعادل مباراتي التعاون ويونايتد 1-1، والعربي ومسافي بدون أهداف.

وتمسك التعاون بمركزه الرابع بتعادله أمام ضيفه يونايتد بهدف لكل فريق، بعدما افتتح الضيوف التسجيل في الدقيقة 29 بواسطة بابي باكاري، وأدرك اليكساندر التعادل لأصحاب الأرض في الدقيقة 75، ورفع التعاون رصيده إلى 13 نقطة من 8 مباريات، مقابل 11 ليونايتد «السابع».

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وعلى ستاد سعود بن صقر القاسمي في رأس الخيمة، حسم بريان ايزكيول مهاجم الجزيرة الحمراء الموااجهة لمصلحة فريقه أمام ضيفه الفجيرة بتسجيله هدف المباراة الوحيد في الدقيقة 70، ليرفع الجزيرة الحمراء رصيده إلى 12 نقطة في المركز السادس، مقابل 8 للفجيرة الثاني عشر.

دوري الدرجة الأولى
اتحاد كرة القدم
نادي الحمرية
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