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الرياضة

«الملك» يحافظ على صدارة «الأبطال» بـ«النقطة 8»

«الملك» يحافظ على صدارة «الأبطال» بـ«النقطة 8»
6 نوفمبر 2023 20:33

علي معالي (الشارقة)

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حافظ الشارقة على تصدره لقمة المجموعة الثانية بدوري أبطال آسيا، بالتعادل مع ناساف الأوزبكي على ملعبه في مباراة الإياب 1-1، ليرفع «الملك» رصيده إلى (8 نقاط)، ويرتفع رصيد ناساف إلى (7 نقاط).
سجل هدف الشارقة المالي موسى ماريجا في الدقيقة 16، وتعادل لناساف البرازيلي ماتيوس ليما في الدقيقة 81، وتألق حارس مرمى الشارقة عادل الحوسني كالمعتاد، وتصدى لضربة جزاء في الدقيقة الثامنة، ولكن تم طرده في الدقيقة 85، وبعدها بـ 7 دقائق تم طرد مدافع ناساف دافرونوف.
غاب عن الشارقة أكثر من لاعب مهم، مثل بيانيتش ومانولاس للإصابة، وأظهر الفريق روحاً قتالية كبيرة على مدار شوطي المباراة، ونجح في العودة من طشقند بالنتيجة التي كان يخطط لها، وتحمل خط الدفاع ومن خلفه حارس المرمى الضغط المتواصل على مدار شوطي المباراة، ورغم أن السيطرة كانت في صالح ناساف، لكن فرص التهديف الحقيقية للفريق الأوزبكي لم تكن كثيرة.
لعب الشارقة بطريقة 4- 4- 2، في حين لعب الفريق الأوزبكي بطريقة 4- 2- 3 – 1، واستطاع عادل الحوسني في الدقيقة الثامنة أن ينقذ مرماه من هدف مؤكد عندما تصدى لضربة جزاء صوبها اللاعب الجورجي جامبول جيجاوري ليطير عادل الحوسني منقذاً مرماه، ونجح «الملك» في التقدم عند الدقيقة 16 بهدف سجله موسى ماريجا من تمريرة تلقاها اللاعب من فراس بالعربي وأخطأ دفاع ناساف في إبعادها لتصل إلى القناص ماريجا ليتقدم بهدف جاء في توقيت مناسب للغاية منح الملك الثقة في أرض الملعب والتي تأثرت بهطول الأمطار.
اعتمد ناساف على الطرف الأيمن بشكل كبير، وكانت السيطرة في أول 35 دقيقة لمصلحة صاحب الأرض بنسبة 67% مقابل 33% للشارقة، ونجح دفاع الشارقة في الحفاظ على تقدمه بهدف خلال الشوط الأول.
وفي الشوط الثاني، دفع مدرب ناساف بـ 3 لاعبين جدد في محاولة تجديد دماء «التنين» في الوقت الذي حافظ فيه كوزمين مدرب «الملك» على تشكيلة الشوط الأول، وكاد كايو لوكاس أن يضيف الهدف الثاني في الدقيقة 55 مسدداً كرة قوية أنقذها الحارس الأوزبكي عبدالواحد نعمتوف، ومع مرور الوقت بدأ الشارقة يعتمد بشكل أساسي على الهجمات المرتدة، حيث عاد الفريق بأكمله لحماية مرمى الحوسني بوجود 5 مدافعين مع تألق لافت للحارس الحوسني.
وحاول كوزمين غلق كل المساحات أمام مهاجمي ناساف ليقوم بسحب فراس بالعربي، والدفع بماجد سرور في الدقيقة 70، ومع استمرار الضغط الأوزبكي نجح ناساف في خطف هدف التعادل في الدقيقة 81 من كرة عرضية تلقاها ماتيوس ليما سددها برأسه في شباك الحوسني.

الشارقة
ناساف
دوري أبطال آسيا
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