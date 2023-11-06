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الرياضة

لاعب الكويت: ذهبية أبوظبي مصدر إلهام لزملائي

لاعب الكويت: ذهبية أبوظبي مصدر إلهام لزملائي
7 نوفمبر 2023 01:10

أبوظبي (وام)

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أكد اللاعب الكويتي جاسم محمد أن فوزه بذهبية وزن «تحت 77 كجم» بمنافسات الهواة في عالمية أبوظبي للجو جيستو يمثل دافعاً كبيراً له من أجل التطور واستدامة التحسن للوصول إلى أعلى المستويات، وقال جاسم محمد: إن دولة الإمارات تقدم تجارب متميزة في التنظيم والاستضافة لفعاليات بطولات الجو جيستو على جميع المستويات، وتتيح للجميع فرصة تطوير قدراتهم من خلال الاحتكاك مع أفضل اللاعبين على مستوى العالم. 
وأضاف: «أتمنى وجود قنوات للتعاون بين الإمارات والكويت لتطوير رياضة الجو جيستو في الكويت، ونحرص الآن من خلال أكاديمية الكويت «جو جيستو تريانجل» على تطوير قدراتنا، بما يمنحنا فرصة المنافسة على الألقاب في البطولات الدولية، وفوزي بالذهبية اليوم يمكن أن يمثل رسالة ملهمة لبقية اللاعبين الذين يتطلعون بشغف لتحقيق تطلعاتهم في هذه الرياضة». 

الكويت
عالمية أبوظبي لمحترفي الجو جيتسو
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