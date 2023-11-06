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توما تحقق «حلم الذهبية»

توما تحقق «حلم الذهبية»
7 نوفمبر 2023 01:10

أبوظبي (وام)

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أعربت الرومانية نيكول ستيفانيا توما عن امتنانها لدولة الإمارات التي منحتها فرصة التتويج بالميدالية الذهبية في النسخة الـ15 لبطولة أبوظبي العالمية لمحترفي الجو جيتسو، والتي شهدت مشاركتها الأولى في «وزن 55 كجم»، لفئة «الهواة» الحزام الأبيض.
وقالت توما: «كانت تجربة جيدة للغاية.. حضرت إلى الإمارات للمشاركة، وكنت أحلم بالحصول على المركز الأول وتحقيق الميدالية الذهبية.. الآن، كل ذلك أصبح حقيقة، وأشكر جميع المسؤولين عن هذا العمل الكبير في الإجراءات والتنظيم، بتواجد أفضل اللاعبين واللاعبات على مستوى العالم». وأكدت حرصها على العودة مجدداً إلى الإمارات للمشاركة في مثل هذه البطولات، بما توفره من أجواء حماسية في المنافسات، والحضور الكبير للجماهير من مختلف الفئات والجنسيات.

الإمارات
بطولة أبوظبي العالمية لمحترفي الجو جيتسو
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