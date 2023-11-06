4 بنات على بساط «عالمية أبوظبي»

أبوظبي (الاتحاد)

ليست المرة الأولى، التي نشارك فيها، لكنها الثالثة التي نتواجد فيها ببطولة أبوظبي العالمية لمحترفي الجو جيتسو، لقد جئنا خصيصاً للمشاركة في الحدث لأننا نحبه ونعرف قيمته، بهذه الكلمات بدأت الإسبانية لاتيفيا اسكريفانو التي أكدت أن بناتها الأربع حضرن إلى العاصمة الإماراتية للتواجد في هذا المحفل العالمي الكبير.

وأعربت عن سعادتها بالتواجد والمشاركة، مشيرة إلى أن بناتها كارمينا جيين «16 عاماً» وكارولا جيين «13 عاماً» وكاسيلنا جيين «11 عاماً» وكاتالينا جيين «9 سنوات»، جميعهن يمارسن الجو جيتسو، حيث تلعب الابنة الكبيرة في منافسات الحزام البني وتخوض كارولا منافسات الحزام الأصفر، فيما تلعب كاسيلندا في منافسات الحزام الرصاصي، وكذلك الابنة الصغرى كاتالينا، التي تشارك في البطولة للمرة الأولى بمنافسات الحزام الرصاصي أيضاً.

وقالت: «لقد أصبحت بطولة للجو جيتسو ماركة مسجلة في أجندة الأحداث الرياضية الكبرى ليس على مستوى اللعبة فقط، ولكن على مستوى مختلف الأحداث العالمية الرياضية الكبرى، ونحن ننتظرها كل عام للحضور والمشاركة منذ ثلاث سنوات».

وتابعت: «نحن هنا سعداء بكل شيء فالضيافة رائعة وكل الأمور سهلة وميسرة»، موجهة الشكر لاتحاد الجو جيتسو الإماراتي الذي ينظم البطولة، بشكل أكثر من رائع.

وعبرت عن سعادتها بالإنجازات التي حققتها بناتها في البطولة، حيث حصلت إحداهن على برونزية والأخرى على فضية، مؤكدة أن التتويج بميدالية في هذا المحفل الرياضي الكبير يعد إنجازاً غير مسبوق.

من جهتها عبرت كارمينا، التي تنافس في منافسات الحزام البني للبنات، عن سعادتها الكبيرة بالتواجد والمشاركة في البطولة، وقالت: «هذه المرة الثالثة التي أتواجد فيها، وجئت إلى هنا منذ أن كان عمري 12 عاماً، وأعتقد أنها خبرات رائعة التواجد في هذا الحدث».

فيما أعربت شقيقتها كارولا عن سعادتها بحصد ميدالية برونزية في المنافسات، مؤكدة أنها حفز كبير للتواجد للمستقبل، لا سيما وأن المنافسة مع مدارس فنية مختلفة تصقل القدرات بشكل كبير للغاية.

للمرة الأولى

أعربت الشقيقة الصغرى كاتالينا صاحبة التسع سنوات عن بالغ سعادتها للتواجد للمرة الأولى في البطولة، مؤكدة أنها سعيدة ليس للتواجد في بطولة أبوظبي العالمية لمحترفي الجو جيتسو فقط، ولكن للتواجد في أبوظبي كمدينة، حيث أكدت أنها مدينة رائعة بها العديد من الأماكن الترفيهية المتميزة.