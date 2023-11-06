«كوماندو جروب» يتصدر تحديات الأساتذة في بطولة أبوظبي العالمية لمحترفي الجو جيتسو

مصطفى الديب (أبوظبي)

شهد سمو الشيخ محمد بن حمد بن محمد الشرقي ولي عهد الفجيرة جانباً من منافسات اليوم الأول لفئة الأساتذة ضمن نزالات النسخة (15) من بطولة أبوظبي العالمية لمحترفي الجو جيتسو في صالة «مبادلة أرينا» بمدينة زايد الرياضيّة. كما توّج سموه عدداً من الفائزين في المنافسات التي تميزت بالقوة والتشويق في ظل مشاركة المصنفين الأوائل على المستوى العالمي.

وتقام البطولة برعاية سمو الشيخ خالد بن محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبوظبي، رئيس المجلس التنفيذي لإمارة أبوظبي، بمشاركة 7 آلاف لاعب ولاعبة من 127 دولة حول العالم.

حضر المنافسات وشارك في تتويج الفائزين بجانب سمو الشيخ محمد بن حمد بن محمد الشرقي ولي عهد الفجيرة، الشيخ حميد بن عمار بن حميد النعيمي، وعبد المنعم السيد محمد الهاشمي، رئيس الاتحادين الإماراتي والآسيوي النائب الأول لرئيس الاتحاد الدولي للجو جيتسو؛ ومحمد سالم الظاهري، نائب رئيس الاتحاد رئيس اللجنة المنظمة للبطولة؛ ويوسف عبدالله البطران عضو مجلس إدارة الاتحاد؛ وناصر التميمي الأمين العام لاتحاد الجودو؛ والدكتور مبارك سعيد الشامسي المدير العام ​لمركز أبوظبي للتعليم والتدريب التقني والمهني؛ وسعيد الفزاري المدير التنفيذي لقطاع الاستراتيجية والتخطيط لدى دائرة الثقافة والسياحة- أبوظبي؛ وعبدالله الكمالي المدير التنفيذي لقطاع أصحاب الهمم في مؤسسة زايد العليا لأصحاب الهمم؛ وخالد الحوسني نائب الرئيس التنفيذي لدعم أعمال المجموعة لدى أدنوك؛ وفهد علي الشامسي الأمين العام لاتحاد الجو جيتسو.

وامتلأت مدرجات البطولة بالمشجعين الذين آزروا اللاعبين بحماس بما ساعدهم على تقديم أداء مذهل تخلله العديد من الفنيات الرفيعة والتقنيات بهدف إخضاع المنافسين والتقدم نحو منصة التتويج.

وعلى صعيد النتائج ذهبت الصدارة في منافسات اليوم لفئة الأساتذة في الحزامين الأزرق والبنفسجي إلى أكاديمية كوماندو جروب، فيما حلت أكاديمية كازاخستان الوطنية في مركز الوصيف، وA.F.N.T في المركز الثالث.

وأكّد فهد علي الشامسي «أن العاصمة أبوظبي وجهة رائدة تستقطب نخبة أبطال الجو جيتسو من شتّى أنحاء العالم للتنافس على اللقب العالمي في أكبر حدث رياضي على أجندة الجو جيتسو العالمية، تسعدنا دائماً بطولة أبوظبي العالمية لمحترفي الجو جيتسو بهذا التجمع الفريد لنخبة أبطال البساط وخصوصاً فئة الأساتذة من حاملي الحزام الأسود الذين توافدوا من جميع أنحاء العالم للمشاركة في بطولتهم العالمية المفضلة، والذين يتمتعون بمواهب كبيرة وخبرة مثيرة للاهتمام اكتسبوها خلال مسيرتهم الطويلة في المشاركة بكبرى البطولات. وأود الإشادة بالمشاركة الناجحة لأبناء الإمارات في هذه الفئة، وأهنئ اللاعبين عبدالله السويدي وأحمد المصعبي اللذين نجحا في تحقيق الميدالية الذهبية بوزن 69 و85 كجم على التوالي».

وتابع: «تواصل بطولة أبوظبي العالمية لمحترفي الجو جيتسو تحقيق المكاسب الاستراتيجية في ظل إقبال الكثير من محبي الرياضة على التوافد إلى عاصمة الجو جيتسو للاستمتاع بمرافقها ومعالمها السياحية، فضلاً عن مشاهدة نزالات رياضتهم المفضلة في صالة مبادلة أرينا».

أكد ناصر التميمي الأمين العام لاتحاد الجودو أن البطولة في نسختها الـ(15) تواصل ترسيخ مكانتها كأكبر بطولات العالم في رياضة الجو جيتسو، منوهاً بأن البطولة تسهم عاماً بعد عام في بناء وإعداد أجيال من المواهب المحلية والعالمية الصاعدة.

ولفت إلى أن الجماهير تنتظر هذا الحدث بفارغ الصبر، وأكبر دليل على ذلك هو امتلاء المدرجات والحماس غير المسبوق الذي تشعله الجماهير الوافدة من الدولة والخارج.

وأثنى التميمي على جهود اتحاد الجو جيتسو بتوجيهات ودعم القيادة الرشيدة، والتي أسهمت في الوصول ببطولات الجوجيتسو في أبوظبي إلى أعلى المراتب العالمية، وباتت هدفاً وأمنية لأفضل لاعبي العالم.بدوره قال عبدالله السويدي/ حزام بنفسجي من أكاديمية A.F.N.T والذي حقق ذهبية فئة الأساتذة وزن 69 كجم «قطعت شوطاً طويلاً في التدريب وبذلت جهوداً دؤوبة لتحقيق ما وصلت إليه اليوم، وبفضل الله نجحت بحصد الميدالية ورفع علم بلادي أمام العالم في أهم منصة لمحترفي الجو جيتسو على المستوى العالمي. وأتوجه بجزيل الشكر إلى قيادتنا الرشيدة على دعمها المتواصل للرياضيين، كما أشكر اتحاد الجو جيتسو على كل ما قدمه لي، وأسرتي وأصدقائي الذين كانوا خير عون وسند».

من ناحيتها، قالت البحرينية إيما جناحي / حزام أزرق من أكاديمية «إليمنتس جي جي» في البحرين التي حققت ذهبية فئة الأساتذة وزن 49 كجم: «فعلت كل ما بوسعي وعقدت العزم منذ العام الماضي على ألا أدخر جهداً لأضمن الفوز باللقب في هذه البطولة، انطلاقاً من أهميتها ومكانتها ودورها في احتضان نخبة الرياضيين تحت سقف واحد. وتمثل الميدالية الذهبية خير تتويج لجهودي، ولا سيما أنني تقلدتها في أبوظبي، عاصمة الجو جيتسو العالمية».

وقال إيجور فيريرا، مدرب أكاديمية «جرايسي بارا»: «تسرني المشاركة في بطولة أبوظبي العالمية لمحترفي الجو جيتسو للمرة الأولى، ولطالما تملكتني الرغبة بزيارة أبوظبي، بعد أن شاركت في العديد من الفعاليات التي نظمتها رابطة أبوظبي لمحترفي الجو جيتسو في البرازيل، وكنت متحمساً للقدوم إلى هنا على ضوء مكانة البطولة على الأجندة الرياضية ودورها في الترويج لرياضة الجو جيتسو وتسليط الضوء على أبرز المدربين والرياضيين. وأتوجه بالشكر إلى اتحاد الجو جيتسو وكل من أسهم في تنظيم هذه البطولات الناجحة والفعاليات المميزة». وأضاف: «نشارك في منافسات فئة الأساتذة ولدينا مجموعة متميزة من اللاعبين القادرين على صنع الفارق وتحقيق عدد من الميداليات الملونة، علماً بأن هذا الهدف ليس سهل المنال في ظل وجود نخبة نجوم العالم الساعين خلف نفس الهدف».

مفاجآت الجمهور

تقدم اللجنة المنظمة للجمهور فرصة الدخول في سحب يومي للفوز بجهازي آي باد، فضلاً عن الدخول في سحب الجائزة الكبرى على سيارة فورد برونكو في اليوم الأخير من المنافسات.

برنامج البطولة

يتضمن جدول منافسات البطولة في الأيام المقبلة استكمال منافسات فئة الأساتذة، ونزالات فئة المحترفين التي تبدأ الأربعاء، بالإضافة إلى حفل جائزة أبوظبي العالمية للجو جيتسو مساء السبت المقبل.

محطة مهمة

قال الأسترالي رافايل دامياني/ حزام بنفسجي من أكاديمية «لايف بي بي جي» في سيدني الأسترالية الذي حقق ذهبية الأساتذة وزن 120 كجم: «راودني الحلم كثيراً بتحقيق هذا الإنجاز، إذ تشكل بطولة أبوظبي العالمية لمحترفي الجو جيتسو محطة مهمة يترقبها جميع رياضيي الجو جيتسو في العالم لتحقيق الفوز وتعزيز مسيرتهم الرياضية».

وأضاف: «القدوم إلى هنا كل عام بحد ذاته تجربة مميزة لأن البطولة تشهد الجديد في كل نسخة وتستقطب عشّاق الجو جيتسو من مختلف أنحاء العالم، وتتيح لي التنافس مع نخبة اللاعبين المصنفين والتعرف إلى المزيد من الأصدقاء، الذين تجمعني بهم الطموحات والشغف ذاته».

منافسات اليوم

تستكمل اليوم منافسات فئة الأساتذة (فوق 30 عاماً)، وستشهد إقامة النزالات النهائية للحزامين البني والأسود للرجال والسيدات.