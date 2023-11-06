العين يطارد بطاقة «التأهل الآسيوي» أمام الفيحاء

معتز الشامي (دبي)

يدخل العين مباراته أمام الفيحاء السعودي بثقة كبيرة، ضمن الجولة الرابعة من دور المجموعات لدوري أبطال آسيا، وذلك عند الثامنة مساء اليوم، على استاد الملك فهد الدولي بالرياض.

ويسعى العين لحسم بطاقة التأهل مبكراً، كأول فريق يضمن الصعود إلى دور الـ16 من البطولة، بعدما حلق بـ9 نقاط حصدها من 3 انتصارات، وهو يسعى لتأكيد التفوق والابتعاد بالصدارة مع الجولة الرابعة.

ويتأهل لدور الـ16 أوائل المجموعات الخمس في الغرب، بالإضافة إلى أفضل 3 فرق صاحبة الترتيب الثاني بالمجموعات ذاتها.

واصطحب الجهاز الفني للعين بقيادة الهولندي شرودر، 23 لاعباً لخوض لمباراة، ولكنه أغفل ضم كل من بالاسيوس وأتزيلي، ليستمر في استبعاد كلا اللاعبين، خاصة أتزيلي الذي قدم أداء جيداً مع العين محلياً، ولكنه ما زال مبعداً عن حسابات الجهاز الفني آسيوياً، وهو ما يثير علامات الاستفهام لجماهير الأمة العيناوية، وذلك رغم نجاعة القوة الهجومية للفريق الذي سجل 11 هدفاً في 3 مباريات قارية، وبات يمتلك الهجوم الأقوى بالبطولة حالياً.

ويتوقع أن يلعب العين أمام الفيحاء بتشكيلة المباراة الماضية نفسها أمام الفريق نفسه، والتي شهدت فوز العين برباعية مقابل هدف، ويحتاج العين للعب بهدوء وعدم التسرع، خاصة وأن أصحاب الأرض سيلعبون بقوة هجومية للتعويض، أملاً في إحياء أمال التأهل للدور الثاني.

وبالنظر لتشكيلة «الزعيم»، فيتوقع أن يلعب بتوازن كبير بين الدفاع والهجوم مع تضييق المساحات، وعدم ترك فرصة لهجوم الفيحاء لتشكيل الخطورة على مرمى خالد عيسى.

جاهزية لابا

يعول شرودر على جاهزية لابا كودجو الذي غاب عن هز الشباك في الجولة الماضية أمام الوصل، المباراة التي خسرها «الزعيم» 1-3، وسيحاول شرودر غسل أحزان الابتعاد عن الصدارة المحلية، بتحقيق نتيجة إيجابية تعيد الثقة للفريق لاستكمال بقية مشوار الموسم بالقوة نفسها.