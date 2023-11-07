«كتف» بيلينجهام يثير قلق الريال!

أنور إبراهيم (القاهرة)

تسود حالة من القلق الشديد داخل أروقة ريال مدريد منذ إصابة نجمه وهدافه الإنجليزي جود بيلينجهام «20 عاماً» في كتفه الأيسر، خلال مباراة رايو فاليكانو، التي أقيمت يوم الأحد الماضي على ملعب «سانتياجو برنابيو» في الجولة 12 للدوري «الليجا» وانتهت بالتعادل السلبي.

وأثبت الفحوصات الأولية أن النجم الإنجليزي الحاصل على «جائزة كوبا» لأحسن لاعب تحت 20 عاماً، أصيب بخلع أو التواء في مفصل الكتف الأيسر، وهى إصابة قد تجبره على الابتعاد عن «المستطيل الأخضر» مباريات عديدة، بدءاً من مباراة الأربعاء أمام سبورتنج براجا البرتغالي في الجولة الرابعة لدور المجموعات بدوري الأبطال.

ويخضع بيلينجهام لفحوصات جديدة اليوم لتحديد حجم الإصابة على وجه الدقة ومعرفة المدة التي يحتاجها لبرنامجه التأهيلي، وتلك هي المرة الأولى التي يتعرض فيها بيلينجهام لإصابة قوية منذ مجيئه إلى مدريد قادماً من بروسيا دورتموند الألماني في صيف 2023، مقابل 103ملايين يورو، حيث يمتد عقده حتى صيف 2029.

وتنتظرإدارة «الميرينجي» بقلق بالغ واهتمام كبير معرفة الرأي النهائي للطاقم الطبي فيما يتعلق بتشخيص الإصابة، إذ يمثل بلينجهام أهمية كبرى في التشكيلة الأساسية للإيطالي كارلو أنشيلوتي المدير الفني، لأن غيابه لمدة طويلة يؤثر من دون أدنى شك على أداء الفريق ونتائجه في قادم المباريات.

ونجح بيلينجهام منذ بداية الموسم في قيادة الريال نحو الانتصارات وأسهم في تصدره للدوري طوال أسابيع بأهدافه الكثيرة وتمريراته الحاسمة 13هدفاً منها 10 في الليجا و3 في الأبطال مع صناعة 3 أهداف في 14مباراة بمختلف المسابقات.

وذكرت مصادر صحفية إسبانية وثيقة الصلة بريال مدريد والجهازالفني، إن أنشيلوتي قد يلجأ في مباراة الأربعاء أمام سبورتنج براجا، إلى الاعتماد على خوسيلو رأس حربة واللعب بالبرازيليين فينسيوس جونيور ورودريجو جناحين، في ظل غياب بيلينجهام الذي كان يتقدم كثيراً إلى الأمام من أجل تسجيل الأهداف كما لو كان رأس حربة.

وأضافت المصادر نفسها أن أنشيلوتي قد يفكر أيضاً في الدفع بإبراهيم دياز أو الشاب التركي أردا جولر، مع الاعتماد على رودريجو وفينسيوس رأسي حربة، وإراحة خوسيلو مع إمكانية الدفع به في الشوط الثاني وفقاً لظروف المباراة التي تقام على ملعب «سانتياجو برنابيو» بالعاصمة الإسبانية مدريد