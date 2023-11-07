علي جاسم.. موهبة عراقية تكتب «التاريخ»

سلطان آل علي (دبي)

على مدى السنوات الطويلة الماضية، شهدت قارة آسيا بزوغ العديد من المواهب الشابة في مختلف البطولات الإقليمية ومنها دوري أبطال آسيا، وفي هذه النسخة 2023-2024 يبدو أنّ النجم الأكثر سطوعاً هو علي جاسم لاعب القوة الجوية.

وبرز علي جاسم جناح القوة الجوية بشكل لافت في النسخة الحالية من المسابقة بعد 4 جولات، فقد سجل 4 أهداف خلال 4 مباريات، منها هدفين على سباهان الإيراني وهدف على آجمك الأوزبكي وهدف على الاتحاد السعودي.

ويعد علي جاسم أصغر لاعب في تاريخ دوري أبطال آسيا يسجل 4 أهداف خلال نسخة واحدة من البطولة، حيث يبلغ النجم الصاعد العراقي 19 عاماً فقط وهو من مواليد 2004.

وأسهم علي في تحقيق 3 نقاط مباشرة من 7 للفريق العراقي، الذي يحتل المركز الثاني في المجموعة، وتبلغ نسبة مساهماته 67% من إجمالي أهداف الفريق الستة، وتم اختياره كأفضل لاعب في مباراة القوة الجوية والاتحاد السعودي.

والجدير بالذكر أنّ علي جاسم أصبح ثاني هدافي دوري أبطال آسيا، متساوياً بعد مهاجم الهلال ميتروفيتش بـ5 أهداف، كما يعد ثالث أكثر اللاعبين في البطولة في عدد المراوغات بمعدل 3 مراوغات ناجحة كل مباراة ونسبة نجاح 43%.