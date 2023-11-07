شيخة تحصد فضية «آسيوية الكاراتيه»

علي معالي (دبي)

فاز منتخب الكاراتيه بـ 3 ميداليات في اليوم الأول من بطولة آسيا للكاراتيه تحت 21 عاماً، والمقامة في كازاخستان، ونجح الثلاثي شيخة اليافعي وملك عبدالله وعلي صالح في وضع بصمة إيجابية مميزة في هذا الحدث القاري الكبير، استطاعت شيخة اليافعي الفوز بميدالية فضية في مسابقة «الكاتا ناشئات»، للمرة الأولى في تاريخ كاراتيه الإمارات والعرب بالقارة الآسيوية، في إنجاز تاريخي بعد أداء رائع في النهائي، في مواجهة مثيرة مع لاعبة يابانية، وكانت شيخة كانت قد صعدت للنهائي، بعد احتلالها المركز الأول في مجموعتها.

كما حققت ملك عبد الله الميدالية البرونزية لـ «كوميتيه ناشئات» وزن تحت 47 كجم، بعد أن فازت في المباراة الأولى على لاعبة تركمانستان، ثم خسرت في المباراة الثانية من لاعبة اليابان، وفازت في مباراة تحديد المركز الثالث على لاعبة كازاخستان لتفوز بالميدالية البرونزية.

كما حقق علي صالح البلوشي الميدالية البرونزية لـ «كوميتيه ناشئين» وزن تحت 70 كجم، بعد أن فاز في المباراة الأولى على لاعب الصين ليخسر المباراة الثانية أمام لاعب أوزبكستان، وفاز في مباراة تحديد المركز الثالث على لاعب الكويت ليحرز الميدالية البرونزية.

وهنأ اللواء «م» ناصر الرزوقي رئيس الاتحادين الإماراتي والآسيوي، نائب رئيس الاتحاد الدولي للكاراتيه لاعبي منتخبنا على هذا الأداء المميز، والفوز بأول 3 ميداليات في كأس آسيا، وقال: «تستمر الطفرة في اللعبة، ويقدم لاعبونا أداءً مميزاً في هذا الحدث القاري، وما زلت أنتظر منهم الكثير على المستويات كافة».



