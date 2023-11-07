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الرياضة

انطلاقة بطيئة لسباق «الحذاء الذهبي»

انطلاقة بطيئة لسباق «الحذاء الذهبي»
7 نوفمبر 2023 11:30

مراد المصري (دبي)
جاءت انطلاقة المنافسة على جائزة «الحذاء الذهبي» لهداف دوري أدنوك للمحترفين، بطيئة نوعاً ماً، فبعد مرور 7 جولات على انطلاق الموسم الجديد، لم يصل أي لاعب إلى معدل هدف واحد في اللقاء، وذلك رغم الزيادة في عدد الأهداف بعد مرور عدد الجولات نفسها، مقارنة بالموسم الماضي، حيث ارتفع العدد من 139 هدفاً إلى 173 هدفاً، بزيادة مقدارها 34 هدفاً.
ويتواجد التوجولي لابا كودجو في صدارة برصيد 6 أهداف، وهو الذي سجل الثنائية مرتين، ما يعني أنه زار الشباك في أربع مواجهات فقط من أصل سبعة.
ويأتي خلفه في القائمة أربعة لاعبين يتساوون برصيد خمسة أهداف، وهم فابيو ليما «الوصل»، علي مبخوت «الجزيرة»، وليد أزارو «عجمان» وكايو لوكاس «الشارقة».
وكان من اللافت أن الموسم الحالي شهد تسجيل «هاتريك» واحد فقط عن طريقة أزارو، وذلك طوال 49 مباراة أقيمت لحد الآن في مسابقة الدوري.
وبالنظر إلى أن معدل تسجيل الأهداف الحالي يبلغ 3.53 هدف للقاء الواحد، فإن هذا يعكس ربما اعتماد الأندية على الجماعية في تسجيل الأهداف وعدم البحث عن المهاجم الهداف لتولي المهمة، فعلي سبيل توزعت أهداف الوصل صاحب أقوى خط هجوم هذا الموسم في الدوري برصيد 19 هدفاً، بين 8 لاعبين، وكان هذا الحال في العين أيضاً الذي يليه برصيد 18 هدفاً شارك فيها 8 لاعبين مختلفين، فيما توزعت أهداف شباب الأهلي الـ 17 بين 9 لاعبين مختلفين، وفي الشارقة الذي سجل 17 هدفاً تقاسمها 6 لاعبين مختلفين.
وشهدت صناعة الأهداف 110 تمريرات حاسمة، بنسبة وصلت إلى 63.5٪ بالعدد الإجمالي للأهداف، ما يرسخ قاعدة الجماعية في الأداء، والوصول إلى شباك المنافسين.

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لابا كودجو
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