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تحدي دبي للدراجات الهوائية يتحول إلى «مسار عملاق»

تحدي دبي للدراجات الهوائية يتحول إلى «مسار عملاق»
7 نوفمبر 2023 12:00

دبي (الاتحاد)
من المقرر أن يتحول شارع الشيخ زايد إلى «مسار عملاق» للدراجات الهوائية في الدورة الرابعة من «تحدي دبي للدراجات الهوائية»، التي تُقام يوم الأحد المقبل.
ويُعد «تحدي دبي للدراجات الهوائية» برعاية دي بي ورلد، واحداً من أكثر الفعاليات المرتقبة في برنامج «تحدي دبي للياقة» الحافل، والذي يدعو الدراجين من جميع الأعمار والقدرات للانضمام إلى أكبر حدث مجتمعي لركوب الدراجات الهوائية في دبي.
وتحظى هذه الفعالية الضخمة لركوب الدراجات الهوائية بدعم من هيئة الطرق والمواصلات في دبي، وهي غير تنافسية ومتاحة للجميع، حيث يمكن للمشاركين الاستمتاع بمسارين فريدين يسلطان الضوء على معالم مدينة دبي الشهيرة، مثل متحف المستقبل، وقناة دبي المائية، وبرج خليفة. سواءً كنتم تبحثون عن رحلة ممتعة أو كنتم تريدون بعض التحدي، فيمكنكم الاختيار بين مسار شارع الشيخ زايد بطول 12 كم أو المسار العائلي في وسط المدينة بطول 4 كم على طول بوليفارد الشيخ محمد بن راشد، وأفضل ما في الأمر هو أن المشاركة في التحدي مجانية.
يُعد «تحدي دبي للدراجات الهوائية» برعاية دي بي ورلد، أحد أبرز الفعاليات في «تحدي دبي للياقة»، وهي مبادرة أطلقها سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم، ولي عهد دبي رئيس المجلس التنفيذي، في عام 2017 لدعم رؤية سموه في جعل مدينة دبي واحدة من أكثر المدن نشاطاً، وأفضل وجهة في العالم للعيش والعمل والزيارة. وفي العام الماضي، اجتمع 34897 درّاجاً للمشاركة في فعالية ركوب الدراجات الهوائية التي حظيت بشعبية كبيرة خلال التحدي السنوي على مستوى المدينة للالتزام بممارسة التمارين الرياضية لمدة 30 دقيقة يومياً على مدار 30 يوماً

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