أرقام قياسية لـ «الراقي» في «الظهور الثاني»

علي معالي (دبي)

نجح فريق البطائح في أن يسجل أرقاماً قياسية في مشاركته الثانية بدوري المحترفين، في الموسم الثاني على التوالي، وذلك بعد نهاية 7 جولات من دوري أدنوك للمحترفين، وهو ما يؤكد أن مسيرة هذا الفريق بها العديد من النقاط الإيجابية رغم حداثة العهد والتكوين.

في الموسم الماضي كان «الراقي» في المركز التاسع مع نهاية الجولة السابعة برصيد 9 نقاط، لكنه في الموسم الحالي في المركز السادس مناصفة مع الجزيرة، برصيد 11 نقطة وبفارق نقطة واحدة عن الوحدة في المركز الخامس، وبفارق 7 نقاط عن قمة الدوري التي يتربع عليها الوصل وشباب الأهلي بـ 17 نقطة.

والنقطة الإيجابية الأخرى في صفوف «الراقي» هذا الموسم هو قدرته على تسجيل نسبة أكبر من أهداف الموسم الماضي في نفس الجولة، حيث استطاع هز شباك المنافسين هذا الموسم 9 مرات، مقابل 6 في الموسم الماضي، واهتزت شباكه بنسبة أقل حتى الآن في الموسم الجاري مقارنة بالموسم الماضي (8 مقابل 11)، وكل هذه شواهد على تطور حالة الفريق الهجومية والدفاعية مع المدرب الروماني ميريل رادوي الذي استطاع أن يضع بصمته الإيجابية بشكل مميز حتى الآن.

ويبقى أن يواصل البطائح الحفاظ على كل هذه المكتسبات خلال بقية مباريات الموسم، وكان المدرب قد منح اللاعبين راحة 4 أيام بعد نهاية مباراة النصر التي انتهت بتحقيق «الراقي» انتصاراً تاريخياً على «العميد» بهدفين نظيفين، وهو ما جعل إدارة النصر تُطيح بالمدرب الصربي جوران.