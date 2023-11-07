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الرياضة

معسكر الدوحة يُجهز الشارقة لـ«آسيوية اليد»

معسكر الدوحة يُجهز الشارقة لـ«آسيوية اليد»
7 نوفمبر 2023 13:00

ضا سليم (دبي) 
يدشن فريق الشارقة لكرة اليد تجهيزاته للمشاركة في البطولة الآسيوية الـ26 للأندية أبطال الدوري بالكويت، خلال الفترة من 17 إلى 27 نوفمبر الجاري، حيث غادر الفريق إلى الدوحة، لإقامة معسكر خارجي يستمر حتى 14 نوفمبر الجاري.
ويترأس البعثة محمد عبيد الحصان، عضو مجلس إدارة نادي الشارقة الرياضي، رئيس إدارة الألعاب الجماعية، بالإضافة إلى الجهازين الفني والإداري واللاعبين، ويخوض الفريق خلال المعسكر مباراتين وديتين، بالإضافة إلى الحصص التدريبية على فترتين يومياً. 
كانت لجنة المسابقات باتحاد اليد قد أجلت 3 مباريات لـ«الملك» الشرقاوي في افتتاح الدوري الذي ينطلق يوم الجمعة، حيث أجلت مباراته الافتتاحية أمام الجزيرة يوم 11 نوفمبر إلى 19 ديسمبر المقبل، والمباراة الثانية أمام شباب الأهلي بالجولة الثانية للدوري من 17 نوفمبر إلى 6 فبراير المقبل، والثالثة أمام دبا الحصن من 24 نوفمبر إلى 13 فبراير 2024، على أن يبدأ الفريق مشواره في بطولة الدوري بمواجهة العين في الأسبوع الرابع، يوم 5 ديسمبر المقبل بعد الانتهاء من المشاركة الآسيوية. 
ويلعب الشارقة في المجموعة الثانية التي تضم القادسية الكويتي، مستضيف البطولة، والعربي القطري، والجيش العراقي، وشباب صيدا اللبناني، وساي الهندي، بينما تضم المجموعة الأولى أندية النجمة البحريني، والكويت الكويتي، والغرافة القطري، والخليج السعودي، والصلاح الفلسطيني، وجولدن إيجل الهندي.
ويفتتح الشارقة مشواره في المسابقة بالدور التمهيدي 17 نوفمبر بمواجهة القادسية الكويتي، يليه الجيش العراقي 19 نوفمبر، ثم ساي الهندي يوم 21 من الشهر ذاته، قبل أن يلتقي شباب صيدا والعربي القطري في ختام الدور التمهيدي يومي 23 و24.

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