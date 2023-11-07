دبي مدينة «رياضات التحدي» بـ 9 بطولات

دبي (الاتحاد)

تواصل دبي استضافة المزيد من بطولات رياضات التحدي وتخطي الحواجز، مما يعزز مكانتها كوجهة عالمية مفضلة ومدينة لرياضات التحدي، حيث تشهد دانة الدنيا تنظيم 9 بطولات دولية ومحلية في مختلف رياضات التحدي التي تقام في مختلف المناطق بالتعاون مع مجلس دبي الرياضي، وتتنوع ما بين تحديات الصحراء والوحل والماء والثلج والجبال، وتستقطب آلاف المشاركين من المحترفين والهواة ومختلف المستويات البدنية من جميع الجنسيات من داخل وخارج الدولة.

يتصدر سباق «تحدي الوحل» قائمة الفعاليات، التي تقام في دبي، حيث يعد من أشهر سباقات تخطي الحواجز، وتنظمه شركة تاف مادر العالمية المتخصصة في تنظيم الفعاليات الرياضية ورياضات المغامرة، ويقام السباق يومي 11 و12 نوفمبر الجاري في مضمار جبل علي بمنطقة البرشاء.

ويتضمن السباق المنافسة في ثلاث فئات مختلفة، هي سباق 10 كيلومترات المخصص للمتسابقين ذوي اللياقة العالية من عمر 14 فما فوق، ويضم أكثر من 20 حاجزاً متنوعاً، وسباق 5 كم المخصص للمتسابقين الهواة من عمر 13 سنة فما فوق ويضم 13 حاجزاً متنوعاً، والفئة الثالثة المخصصة للأطفال من عمر 6 إلى 12 عاماً، وتتضمن التنافس في مضمار جديد بطول 1.5 كم.

وتحتضن منطقة حتا «سباق سبارتن» أحد أصعب سباقات التحمل في العالم، الذي يقام يومي 25 و26 نوفمبر الجاري بين الجبال والوديان في منطقة حتا الرائعة، ويتضمن المنافسة ضمن 3 فئات مختلفة، هي فئة نصف ماراثون المحترفين لمسافة 21 كم، وفئة السوبر لمسافة 10 كم، وفئة السبرنت لمسافة 5 كم، وفئة الأطفال.

يتضمن السباق ثلاث فئات رئيسية، هي سبارتن سبرنت الخاصة بالهواة والمبتدئين، وسبارتن بيست الخاصة بالمحترفين وهي الأصعب على الإطلاق، ويشارك فيها فئة محددة من المتنافسين القادرين على تجاوز عقبات هذا النوع من السباقات وإكماله حتى نهايته، بالإضافة إلى الفئة الثالثة وهي المخصصة للأطفال من عمر 4 إلى 15 عاماً، وهي سبارتن جونيور.

يمتد سباق السرعة «سبارتن سبرنت» إلى مسافة 5 كم، ومن المتوقع أن ينهي أسرع مشارك لهذا السباق خلال 40 دقيقة، وتعد هذه الفئة من السباق هي الأقصر في المسافة، وهي مناسبة للرياضيين من جميع الفئات المبتدئين أو الهواة، ويتضمن ما بين 20 إلى 23 عقبة منها الوحل والنار والحوائط والأسلاك الشائكة، ويمكن للمشاركين إكمال السباق بالسرعة العادية حسب قدرة كل متسابق.

كما يمتد سباق الوحش «سبارتن بيست» إلى مسافة 21 كم، ويتضمن ما بين 30 إلى 35 عقبة، ويتوقع أن يصل أسرع متسابق إلى خط النهاية في زمن قدره ثلاث ساعات، ويعد هذا السباق هو الأصعب على الإطلاق، فهو يختبر القدرة على التحمل والمثابرة والتركيز أيضاً.

أما السباق الثالث، فيخصص إلى فئة الأطفال والناشئين من عمر 4 أعوام حتى عمر 15 عاماً وهو «سبارتن جونيور»، ويمتد إلى مسافة 1.5 كم، ويكون فيه التركيز على اللعب الجماعي والمرح والتوغل في الوحل، ويتضمن ما بين 7 إلى 14 عقبة.

وتتضمن قائمة الفعاليات الرياضية العديد من فعاليات التحدي الأخرى التي تقام عام 2024 من أبرزها، تحدي الثلج، تحدي الماء «أكوا فن»، تحدي الصحراء، الألعاب الحكومية، تحدي أفينتورا للسيدات، تحدي كونكور، تحدي ساند ستورم.