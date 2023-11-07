نيكولا بطل مرحلة «جبل جيس» في «هايك آند فلاي»

رأس الخيمة (الاتحاد)

أحرز السويسري نيكولا هيرنجر، لقب مرحلة جبل جيس لفئة المحترفين ضمن بطولة «هايك آند فلاي»، التي ينظمها اتحاد الرياضات الجوية في 3 إمارات، بمشاركة 40 متسابقاً من 18 دولة، وجاء الفرنسي ديميان لاكاز في المركز الثاني، والثالث الإيطالي آرون دورجاتي بطل الجولتين الأولى والثانية.

وفي تحدي الهواة، احتفظ الإيراني محسن المنصوري بالصدارة، بعد فوزه بلقب الجولة الثانية، ونجح في الفوز بالجولة الثالثة، والثاني الجنوب افريقي بن هود سون، والثالث اللبناني ميلو دوا.

شهدت البطولة مشاركة الإماراتي الواعد عبد الله ناصر الحمادي الذي يمارس اللعبة منذ 8 سنوات، وسبق له المشاركة في القفز الحر بالمظلات والباراموتور والكروس كانتري.

وعقب الختام قام الشيخ عمر بن صقر القاسمي ويوسف حسن الحمادي مدير اللجنة المنظمة العليا نائب رئيس الاتحاد ومحمد يوسف المازمي الأمين العام، ويوسف الشحي رئيس لجنة العلاقات العامة بتتويج الفائزين، وشهد حفل الختام عرضاً رائعاً للطيار الإماراتي المحترف هزاع فزاع، كما قدمت السورية جودي نصري عرضاً للحركات الارضية في فنون الجمباز.

وتتجه البطولة إلى جبل الفاية بالشارقة في المرحلة الرابعة اليوم، على أن تختتم البطولة يوم السبت المقبل بالجولة الخامسة والأخيرة بمدينة حتا.

وأشاد الشيخ عمر بن صقر القاسمي بالتعاون المثمر مع اتحاد الرياضات الجوية، معرباً عن سعادته بما حققته الجولتان الثانية والثالثة في جبل ينس وجبل جيس من البطولة، وقال: «سعيد بوجود هذه الكوكبة من المتسابقين الهواة والمحترفين بإمارة رأس الخيمة، والذين قدموا عروضاً باهرة، ورحب بضيوف الإمارات، ونرحب بهم للمشاركة في البطولات المقبلة».

من جانبه وجّه يوسف الحمادي نائب رئيس اتحاد الرياضات الجوية الشكر إلى الشيخ عمر بن صقر القاسمي على الاهتمام الكبير الذي حظيت به أسرة الرياضات الجوية وضيوف البطولة، مؤكداً أن هذا ليس بغريب على إمارة رأس الخيمة.