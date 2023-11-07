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الرياضة

«أبيض الشاطئية» الثامن عالمياً والثاني آسيوياً

«أبيض الشاطئية» الثامن عالمياً والثاني آسيوياً
7 نوفمبر 2023 11:45

دبي (الاتحاد)
احتل منتخبنا الوطني لكرة القدم الشاطئية المركز الثامن على مستوى العالم، والثاني على مستوى قارة آسيا، حسب تصنيف شهر نوفمبر 2023، الصادر عن اللجنة التنفيذية للعبة، بعد أن جمع 1661 نقطة.
وكان «أبيض الشاطئية» قد تُوج في شهر أكتوبر الماضي ببرونزية بطولة إسبانيا الدولية، بعد فوزه على منتخب المكسيك بنتيجة (5 – 4)، كما حقق في ذات الشهر برونزية بطولة نيوم الدولية، التي أقيمت في المملكة العربية السعودية، بعد فوزه على منتخب ألمانيا (3 – 2) في مباراة تحديد المركز الثالث.
ويواصل منتخبنا تحضيراته للمشاركة في نهائيات بطولة كأس العالم للكرة الشاطئية «الإمارات 2024»، المقرر اقامتها في شهر فبراير المقبل.

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