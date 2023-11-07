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الرياضة

قط الرمال تميمة كأس العالم للأندية في جدة

قط الرمال تميمة كأس العالم للأندية في جدة
7 نوفمبر 2023 11:39


الرياض (د ب أ)
أعلن الاتحاد السعودي لكرة القدم، التميمة الرسمية لبطولة كأس العالم للأندية 2023، المستوحاة من «قط الرمال». ومن المقرر إقامة بطولة كأس العالم للأندية 2023، في مدينة جدة، خلال الفترة من 12 إلى 22 ديسمبر 2023.
وقال الاتحاد السعودي لكرة القدم، في تغريدة على حسابه على موقع التواصل «إكس»: «رحبوا بهداف التميمة الرسمية لبطولة كأس العالم للأندية السعودية 2023 المستوحاة من قط الرمال.. هلا بالأبطال».
ونشر الاتحاد السعودي لكرة القدم، مع التغريدة صورة التميمة المستوحاة من قط الرمال. وتضم بطولة كأس العالم للأندية، 7 فرق، وهي اتحاد جدة السعودي (المنظم) مانشستر سيتي بطل دوري أبطال أوروبا، والأهلي المصري، بطل دوري أبطال أفريقيا، وأوراوا ريد دايموندز الياباني بطل آسيا، وليون المكسيكي بطل منطقة أميركا الشمالية والوسطى «الكونكاكاف» وأوكلاند سيتي النيوزيلندي بطل أوقيانوسيا وفلومينينسي البرازيلي بطل كوبا ليبرتادوريس.

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