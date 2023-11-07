الأربعاء 8 نوفمبر 2023 أبوظبي الإمارات
دبي °C
الشارقة °C
العين °C
عجمان °C
رأس الخيمة°C
الفجيرة°C
ام القيوان°C
مواقيت الصلاة
الفجر
الظهر
العصر
المغرب
العشاء
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
الرياضة

شيانتيك تتجنب التفكير في صدارة التصنيف من أجل التركيز على أدائها

شيانتيك تتجنب التفكير في صدارة التصنيف من أجل التركيز على أدائها
7 نوفمبر 2023 11:57

 
وكالات (رويترز)
قالت إيجا شيانتيك، المتوجة بالبطولة الختامية لموسم تنس السيدات، إن ظروف اللعب السيئة في كانكون أجبرتها على التركيز على أدائها بدلاً من تشتيت انتباهها باحتمال استعادة صدارة التصنيف العالمي.
وسحقت الحائزة على أربعة ألقاب في البطولات الأربع الكبرى منافستها جيسيكا بيجولا 6-1 و6 - صفر، لتحصد لقبها الأول في البطولة الختامية وتستعيد صدارة التصنيف العالمي، بعد أن أطاحت بها أرينا سبالينكا في سبتمبر الماضي.
واعترف اتحاد لاعبات التنس المحترفات بأن نسخة هذا العام من البطولة الختامية لم تكن «مثالية»، حيث كانت حالة الملعب والطقس العاصف من بين المشكلات التي أثرت على اللاعبات. وقالت سبالينكا إنها لا تشعر بالأمان باللعب في الملعب.
وقال شيانتيك للصحفيين عن صدارة التصنف: «الظروف التي كانت صعبة نوعاً ما ساعدتني أيضاً على التركيز على تعديل تحركات قدمي وضرباتي.. الأمر الذي جعلني انشغل عن التفكير في كل ذلك، لذلك أعتقد أن التفكير كان على الأشياء الصحيحة فقط».
وقالت اللاعبة البولندية، البالغ عمرها 22 عاماً، إنها تشتت انتباهها بسبب الصراع على صدارة التصنيف في البطولات الأخرى، وهو ما أثر على أدائها.
وأوضحت: «لقد انشغلت (في ذهني) كثيراً بصدارة التصنيف في بطولة أميركا المفتوحة والبطولات التي سبقتها، لكنني تعلمت الدرس نوعا ما.
«هذه المرة لم أرد أن يكون للأمر تأثير علي.. من الصعب عدم التفكير في أشياء كهذه، لكن في الواقع عندما ذهبت للملعب كنت أعلم أنه يتعين علي التركيز على أشياء مختلفة».
واختيرت مدينة كانكون لاستضافة البطولة الختامية التي تبلغ قيمة جوائزها تسعة ملايين دولار، والتي تضم أفضل ثماني لاعبات في الفردي والزوجي، لاختتام الموسم قبل أقل من شهرين من بدايتها في 29 أكتوبر الماضي. 

أخبار ذات صلة
ديوكوفيتش يعزز موقعه في صدارة التصنيف العالمي للتنس
ديوكوفيتش يواجه بوريس بيكر في «المقصورة المقابلة»
التنس
التصنيف العالمي للتنس
الجراند سلام
بطولات التنس
آخر الأخبار
«أوروبا بالعربي».. «لكمات» هالاند و«إعصار» أتلتيكو و«ليالي باريس الحزينة»!
الرياضة
«أوروبا بالعربي».. «لكمات» هالاند و«إعصار» أتلتيكو و«ليالي باريس الحزينة»!
اليوم 15:13
الإمارات «همزة وصل» بين القيادات الدينية في العالم لمواجهة التحديات المعاصرة
علوم الدار
الإمارات «همزة وصل» بين القيادات الدينية في العالم لمواجهة التحديات المعاصرة
اليوم 15:11
صراع العمالقة في «تحضيري جوهرة تاج زايد» للخيول بأبوظبي
الرياضة
صراع العمالقة في «تحضيري جوهرة تاج زايد» للخيول بأبوظبي
اليوم 15:00
اقتصادية الشارقة تنفذ زيارات ميدانية لعدد من المصانع في الإمارة
اقتصاد
اقتصادية الشارقة تنفذ زيارات ميدانية لعدد من المصانع في الإمارة
اليوم 14:59
3 أسباب وراء إقالة شرودر من العين!
الرياضة
3 أسباب وراء إقالة شرودر من العين!
اليوم 14:49
للاشتراك بالنشرة الإخبارية
علوم الدار
الأخبار العالمية
اقتصاد
الرياضة
وجهات نظر
الترفيه
التعليم والمعرفة
فيديو
إنفوجراف
قصة صورة
كاريكاتير
برامج
عن الاتحاد
بيان الخصوصية
شروط الخدمة
اتصل بنا
Aletihad English
جميع الحقوق محفوظة لمركز الاتحاد للأخبار 2023©