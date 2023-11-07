«دبي الرياضي» يستضيف اجتماع «آسيوي السلة»



دبي (الاتحاد)

عقد الاتحاد الآسيوي لكرة السلة، برئاسة الصيني ياو مينج، الاجتماع الأول لمجلس الإدارة في الدورة الانتخابية 2023-2027 بمقر مجلس دبي الرياضي بحضور الشيخ سعود بن علي آل ثاني رئيس الاتحاد الدولي للعبة، وأندرياس زاكليس الأمين العام للاتحاد الدولي، وترأس الاجتماع د.جوفيندراج كامباردي رئيس الاتحاد الآسيوي بحضور اللواء «م» إسماعيل القرقاوي رئيس الاتحادين الإماراتي والعربي، وأعضاء مجلس إدارة الاتحاد الآسيوي، حيث تمت مناقشة خطة عمل المجلس للفترة المقبلة والمبادرات والبرامج التي سيعمل الاتحاد الآسيوي على تنفيذها لتحقيق التطور المستدام في عمل الاتحاد، بالتنسيق مع الاتحاد الدولي لكرة السلة.

ونظم مجلس دبي الرياضي لقاء ترحيبياً بالضيوف من الاتحادين الدولي والآسيوي في قاعة المؤتمرات بالمجلس، حيث رحب ناصر أمان آل رحمة مساعد الأمين العام للمجلس بالضيوف، وتمنى لهم تحقيق أهدافهم الكبيرة وأن يكون الاجتماع الأول لهم في دبي بداية مرحلة جديدة وناجحة في عملهم الكبير الذي يقدمونه.

وقال: «يرتبط مجلس دبي الرياضي بعلاقات شراكة وتعاون مع العديد من الاتحادات الرياضية الدولية والإقليمية، وفي مقدمتها اتحاد الاتحادات الرياضية الأولمبية «أسواف» الذي يضم الاتحادات الرياضية للرياضات الأولمبية الصيفية، كما تستضيف دبي العديد من البطولات والملتقيات وورش العمل الدولية، بالتعاون مع الاتحادات الرياضية الدولية».

وتابع:«يسرنا أن نستضيف في مقرنا قيادات الاتحادين الدولي والآسيوي لكرة السلة، وأن نؤكد حرصنا على التعاون التام مع الاتحادين، وتنظيم فعاليات وبطولات في كرة السلة، خلال المرحلة المقبلة، انطلاقاً من توافر المنشآت الرياضية ذات المستوى العالمي والخبرات التنظيمية الوطنية، وكذلك علاقة التعاون الممتازة التي تربط بين مجلس دبي الرياضي واتحاد الإمارات لكرة السلة».

وقدم آل رحمة درع المجلس إلى رئيسي الاتحادين الدولي والآسيوي وأمين عام الاتحاد الدولي ورئيس مجلس إدارة الاتحاد الآسيوي، كما اصطحب الضيوف في جولة بمقر مجلس دبي الرياضي وزيارة مقر «جائزة محمد بن راشد آل مكتوم للإبداع الرياضي» التي كرّمت مئات من الرياضيين والفرق والمؤسسات الرياضية الإماراتية والعربية والدولية منذ دورتها الأولى عام 2009 والتي تستعد لتكريم نخبة جديدة من المبدعين في الدورة الثانية عشرة يوم 10 يناير 2024.

وقدّم شرحاً عن مبادرة مجلس دبي الرياضي بتصميم ميداليات مبتكرة لكل حدث تربط بين خصوصية كل حدث والمكان المميز الذي يتم تنظيمه فيه ضمن مختلف مناطق دبي ومعالمها المعمارية.