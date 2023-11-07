الأربعاء 8 نوفمبر 2023 أبوظبي الإمارات
دبي °C
الشارقة °C
العين °C
عجمان °C
رأس الخيمة°C
الفجيرة°C
ام القيوان°C
مواقيت الصلاة
الفجر
الظهر
العصر
المغرب
العشاء
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
الرياضة

«الفجيرة للفنون القتالية» جاهز لاستضافة «عربية» الأندية للجودو

«الفجيرة للفنون القتالية» جاهز لاستضافة «عربية» الأندية للجودو
7 نوفمبر 2023 15:00

أبوظبي (الاتحاد)


أكمل نادي الفجيرة للفنون القتالية ترتيباته لاستضافة البطولة العربية لفرق الشباب والأشبال للجودو التي يستضيفها النادي تحت رعاية سمو الشيخ محمد بن حمد بن محمد الشرقي، ولي عهد الفجيرة، بمجمع زايد الرياضي بإمارة الفجيرة، خلال الفترة من 15 وحتى 20 نوفمبر الحالي، بالتعاون مع اتحاد الجودو، وبإشراف الاتحاد العربي للجودو، وشهدت كشوفات البطولة مشاركة 328 رياضياً من 7 دول حتى موعد إغلاق باب المشاركة مساء أمس الأول، حسب لائحة البطولة.

أخبار ذات صلة
«عربية» الجودو للمراحل تنطلق في الفجيرة 15 نوفمبر
منتخب الجودو يُعسكر في أستراليا استعداداً لبطولة طوكيو

ويتنافس على الميداليات 219 لاعباً من مختلف المراحل العمرية من 24 نادياً من 7 دول عربية وهي: أندية الفجيرة للفنون القتالية، خورفكان، الشارقة، اتحاد كلباء، الشارقة لرياضات الدفاع عن النفس ونادي الإمارات (دولة الإمارات)، وأندية الصليبخات، القادسية، الكويت (الكويت)، أكاديمية الاتحاد القطري، نادي قطر، (قطر) نادي الشمس، بور فؤاد، بلدية المحلة (مصر)، الدفاع الجوي، نادي ديالى، (العراق)، مركز الفرسان، مركز النخبة، نادي الوطن أبى عيسى، ونادي وسعاية ابديري (ليبيا)، وأندية شرارة لحج، شباب مسيمير، نادي شمسان، نادي وحدة صنعاء (اليمن).
وتواصل اللجنة العليا المنظمة للبطولة، بالتعاون من ممثلي اتحاد الإمارات للجودو، بحث كافة الترتيبات التي تمت لبدء مراسم البطولة التي يحضرها وفد الاتحاد العربي للجودو وأعضاء لجنته الفنية، الذين تحدد لوصولهم يومي 14 و15 نوفمبر الحالي للبلاد، والاطلاع على الجدول الزمني للبطولة التي سخر لها نادي الفجيرة للفنون القتالية، ما يسهم في نجاحها وراحة ضيوف البلاد في بلدهم الثاني. 

محمد بن حمد الشرقي
الجودو
البطولة العربية للجودو
نادي الفجيرة للفنون القتالية
آخر الأخبار
«أوروبا بالعربي».. «لكمات» هالاند و«إعصار» أتلتيكو و«ليالي باريس الحزينة»!
الرياضة
«أوروبا بالعربي».. «لكمات» هالاند و«إعصار» أتلتيكو و«ليالي باريس الحزينة»!
اليوم 15:13
الإمارات «همزة وصل» بين القيادات الدينية في العالم لمواجهة التحديات المعاصرة
علوم الدار
الإمارات «همزة وصل» بين القيادات الدينية في العالم لمواجهة التحديات المعاصرة
اليوم 15:11
صراع العمالقة في «تحضيري جوهرة تاج زايد» للخيول بأبوظبي
الرياضة
صراع العمالقة في «تحضيري جوهرة تاج زايد» للخيول بأبوظبي
اليوم 15:00
اقتصادية الشارقة تنفذ زيارات ميدانية لعدد من المصانع في الإمارة
اقتصاد
اقتصادية الشارقة تنفذ زيارات ميدانية لعدد من المصانع في الإمارة
اليوم 14:59
3 أسباب وراء إقالة شرودر من العين!
الرياضة
3 أسباب وراء إقالة شرودر من العين!
اليوم 14:49
للاشتراك بالنشرة الإخبارية
علوم الدار
الأخبار العالمية
اقتصاد
الرياضة
وجهات نظر
الترفيه
التعليم والمعرفة
فيديو
إنفوجراف
قصة صورة
كاريكاتير
برامج
عن الاتحاد
بيان الخصوصية
شروط الخدمة
اتصل بنا
Aletihad English
جميع الحقوق محفوظة لمركز الاتحاد للأخبار 2023©