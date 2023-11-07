«الفجيرة للفنون القتالية» جاهز لاستضافة «عربية» الأندية للجودو

أبوظبي (الاتحاد)



أكمل نادي الفجيرة للفنون القتالية ترتيباته لاستضافة البطولة العربية لفرق الشباب والأشبال للجودو التي يستضيفها النادي تحت رعاية سمو الشيخ محمد بن حمد بن محمد الشرقي، ولي عهد الفجيرة، بمجمع زايد الرياضي بإمارة الفجيرة، خلال الفترة من 15 وحتى 20 نوفمبر الحالي، بالتعاون مع اتحاد الجودو، وبإشراف الاتحاد العربي للجودو، وشهدت كشوفات البطولة مشاركة 328 رياضياً من 7 دول حتى موعد إغلاق باب المشاركة مساء أمس الأول، حسب لائحة البطولة.

ويتنافس على الميداليات 219 لاعباً من مختلف المراحل العمرية من 24 نادياً من 7 دول عربية وهي: أندية الفجيرة للفنون القتالية، خورفكان، الشارقة، اتحاد كلباء، الشارقة لرياضات الدفاع عن النفس ونادي الإمارات (دولة الإمارات)، وأندية الصليبخات، القادسية، الكويت (الكويت)، أكاديمية الاتحاد القطري، نادي قطر، (قطر) نادي الشمس، بور فؤاد، بلدية المحلة (مصر)، الدفاع الجوي، نادي ديالى، (العراق)، مركز الفرسان، مركز النخبة، نادي الوطن أبى عيسى، ونادي وسعاية ابديري (ليبيا)، وأندية شرارة لحج، شباب مسيمير، نادي شمسان، نادي وحدة صنعاء (اليمن).

وتواصل اللجنة العليا المنظمة للبطولة، بالتعاون من ممثلي اتحاد الإمارات للجودو، بحث كافة الترتيبات التي تمت لبدء مراسم البطولة التي يحضرها وفد الاتحاد العربي للجودو وأعضاء لجنته الفنية، الذين تحدد لوصولهم يومي 14 و15 نوفمبر الحالي للبلاد، والاطلاع على الجدول الزمني للبطولة التي سخر لها نادي الفجيرة للفنون القتالية، ما يسهم في نجاحها وراحة ضيوف البلاد في بلدهم الثاني.