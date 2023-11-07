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الرياضة

«القوس والسهم» يبحث «التجربة الكورية»

«القوس والسهم» يبحث «التجربة الكورية»
7 نوفمبر 2023 16:29

دبي (الاتحاد)
أعلن اتحاد القوس والسهم وجود برامج تطويرية متكاملة وتعاون في مختلف المجالات مع اتحاد كوريا الجنوبية، للارتقاء باللعبة، والاستفادة من التجربة الكورية المتطورة.
وبحث الدكتور سعيد مصبح الكعبي، رئيس اتحاد القوس والسهم مع توماس هان، نائب رئيس الاتحاد الدولي، نائب رئيس الاتحاد الكوري، سبل التعاون المشترك، وتبادل الخبرات، خلال لقاء أمس في العاصمة التايلاندية بانكوك، بحضور حميد المشرخ، الأمين العام للاتحاد.
وجاء اللقاء على هامش مشاركة الإمارات في بطولة آسيا للقوس والسهم المقامة حالياً في العاصمة التايلاندية بانكوك وتستمر حتى 12 نوفمبر الحالي.
واستعرض اللقاء الجوانب المتعلقة بتطوير أداء اللاعبين والمدربين في الإمارات، وتوفير البيئة المناسبة للارتقاء بالمهارات والكفاءات، وإنشاء مراكز متخصصة للعبة، بهدف الوصول إلى مستوى التنافسية العالمية، وإقامة المعسكرات التدريبية المشتركة، واستقطاب الكفاءات لتعزيز مستقبل اللعبة في الدولة.
وأكد الدكتور سعيد مصبح الكعبي حرص الاتحاد على الجوانب التطويرية الخاصة باللعبة، من خلال التعاون الثنائي مع كوريا الجنوبية المتميزة عالمياً في هذه الرياضة، وقال: «يمثل هذا اللقاء خطوة مهمة تعزز الأهداف التي يتطلع إليها الاتحاد، بما يخدم منظومة العمل في الإمارات، خاصة أن رياضة القوس والسهم تشهد نمواً كبيراً على جميع المستويات، وتطوراً في المستوى الفني الذي تتوجه النتائج المتميزة للإمارات في البطولات العربية والقارية والدولية».

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