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الرياضة

عجمان يبحث عن «ودية» في التوقف

عجمان يبحث عن «ودية» في التوقف
7 نوفمبر 2023 17:00

رضا سليم (دبي) 
يعكف الجهاز الفني لفريق عجمان بقيادة الروماني دانيال إيسايلا، على تجهيز الفريق من جديد لعودة دوري أدنوك للمحترفين، بحثاً عن الفوز الأول في مواجهة خورفكان يوم 24 نوفمبر الجاري بالجولة الثامنة، خاصة أن «البرتقالي» هو الفريق الوحيد الذي لم يحقق أي فوز في الدوري حتى الآن، بعد مرور 7 جولات بعد الخسارة الأخيرة أمام الوحدة، والتي عمقت جراحه، كما أن المواجهتين المقبلتين أمام خورفكان وحتا بمثابة الفرصة المثالية لعودة الانتصارات للفريق خاصة «الإعصار»، الذي يتساوى معه برصيد 3 نقاط في القاع. 
ويبحث الجهاز الفني عن مباراة ودية خلال فترة التوقف، من أجل تجهيز اللاعبين للمواجهات المقبلة بحثاً عن الفوز الأول، والوقوف على الأخطاء الدفاعية والهجومية التي سقط فيها الفريق، حيث خاطبت إدارة النادي عدد من الأندية ومن المتوقع أن تكون المباراة مع أحد الأندية بدوري الدرجة الأولى، خاصة أن المدرب يسعى للحفاظ على إيقاع الأداء والحفاظ على مستوى اللاعبين من دون أن تحدث إصابات في ظل كم الإصابات التي تعرض لها لاعبو الفريق، خلال الفترة الأولى من بداية الدوري، والتي أثرت على المستوى الفني والنتائج للفريق. 
ويركز إيسايلا خلال التدريبات على معالجة المشكلة الدفاعية وتكرار الأخطاء خاصة أن مرمى «البرتقالي» الأكثر في استقبال الأهداف بمعدل 21 هدفاً في 7 مباريات، مقابل 9 أهداف، سجلها الهجوم، ليكون الدفاع الأضعف وأكثر فريق عليه أهداف في جدول المسابقة.
ولم يحقق «البرتقالي» الفوز في كل مبارياته من بداية الموسم حتى الآن، سواء في الدوري أو كأس مصرف أبوظبي الإسلامي، بعدما خرج من الدور الأول بالخسارة أمام النصر مرتين بجانب 4 هزائم في الدوري و3 تعادلات، ورغم تغيير المدرب برحيل كايو زاناردي والتعاقد مع إيسايلا، إلا أن المشكلة لم تنته ولم يعد «البرتقالي» إلى طريق الانتصارات حتى الآن، وكان آخر فوز حققه على الظفرة في الجولة 24 من الموسم الماضي للدوري، بعدها أكمل الموسم بخسارتين أمام الوحدة وشباب الأهلي الذي عاد وفاز عليه في افتتاح الموسم الحالي. 

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دوري أدنوك للمحترفين
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