7 ألعاب و7 ساعات و7 أيام في دورة كلباء للألعاب الشاطئية

الشارقة (الاتحاد)



تحت رعاية سمو الشيخ عبدالله بن سالم القاسمي، نائب حاكم الشارقة، أعلنت اللجنة المنظمة لدورة كلباء للألعاب الشاطئية تفاصيل النسخة الثالثة التي تقام فعالياتها على شاطئ مدينة كلباء خلال الفترة من 16 إلى 24 نوفمبر الجاري بتنظيم مجلس الشارقة الرياضي وتشتمل على سبعة ألعاب وهي كرة القدم وكرة السلة «3×3» والكرة الطائرة والترايثلون والألعاب المائية وألعاب الدفاع عن النفس والريشة الطائرة ليصل أجمالي الجوائز للفائزين بالمراكز الأولى إلى 600 ألف درهم.

تم الكشف عن التفاصيل في المؤتمر الصحفي الذي عقد بجامعة كلباء بحضور عيسى هلال الحزامي رئيس مجلس الشارقة الرياضي، وعبدالملك محمد جاني نائب رئيس المجلس رئيس اللجنة المنظمة، والمستشار عمر بن حنيفة، عضو مجلس الإدارة، نائب رئيس اللجنة المنظمة، وراشد سعيد الكندي رئيس مجلس إدارة نادي اتحاد كلباء، وعبدالله الأميري نائب الرئيس، والدكتور ياسر عمر الدوخي مدير الدورة، وممثلي الاتحادات والأندية الرياضية وأعضاء اللجنة المنظمة، وممثلي وسائل الإعلام.

انطلقت فقرات المؤتمر الصحفي بعرض فيلم تسجيلي عن النسخة السابقة للدورة، أعقبها كلمة عيسى هلال الذي أشار إلى أن دورة كلباء للألعاب الشاطئية باتت ناجحة بكل المقاييس بفضل ما يتوفر لها من اهتمام عطفاً على مكانة الرياضة في الإمارة وحرص المجلس على تهيئة كل العوامل التي تسهم في تميزها، وتبعها كلمة عبدالملك جاني الذي أكد أن الدورة تعتبر من الأحداث الرياضية المميزة في الإمارة بفضل رعاية سمو الشيخ عبدالله بن سالم القاسمي، نائب حاكم الشارقة، مما يمهد لها مقومات النجاح بجانب حرص مجلس الشارقة الرياضي على الاهتمام بكل التفاصيل التي تقود إلى نسخة مميزة على غرار النسختين السابقتين، وقدم الدعوة إلى أهالي مدينة كلباء بشكل خاص والرياضيين بالإمارة بشكل عام للاستمتاع بفعاليات الحدث الكبير الذي يضم ألعاباً مميزة، حيث كان للإمارة السبق في تنظيم مثل هذا الحدث سواء على مستوى دولة الإمارات العربية المتحدة أو خارجيا، مؤكداً تضافر الجهود لتكون الدورة على أعلى مستوى من كافة النواحي وتحظى بإشادة وتقدير الجميع، مختتماً بأنه ستكون هنالك مفاجآت وعروض جماهيرية تسهم في إضفاء أجواء رائعة على مدار أيامها.

كما استعرض ما تشمله النسخة الثالثة من الألعاب المصاحبة بجانب بعض التفاصيل الفنية، مؤكداً التنسيق مع المؤسسات والاتحادات الرياضية بخصوص الألعاب التي تتضمنها الدورة بجانب وضع اللوائح الخاصة بالفرق واللاعبين وتحكيم المنافسات الخاصة بالبطولة. وأضاف: تتضمن الدورة ألعاب كرة القدم وكرة السلة «3×3» والكرة الطائرة والريشة الطائرة والترايثلون وألعاب الدفاع عن النفس والتي تشمل التايكواندو، الكاراتيه، الجودو، الجيو جيستو، المصارعة الشاطئية، والألعاب المائية والتي تضم الدراجات المائية والكاياك، إضافة إلى بعض الألعاب المصاحبة مثل الجري والتجديف الشاطئي وألعاب الكروس فيت وبطولة الأجيال لكرة السلة.

تجدر الإشارة إلى أنه قام مجلس الشارقة الرياضي بتشكيل اللجنة المنظمة برئاسة عبدالملك جاني، وعمر بن حنيفة نائباً، وعضوية كل من الدكتور ياسر عمر الدوخي مدير الدورة ومدير مكتب الإشراف العام، وزكية سهيل المشرخ رئيس لجنة الإعلام والتسويق، وجاسم محمد الشحي رئيس لجنة الخدمات المساندة، وعبدالرحمن إبراهيم الدرمكي رئيس لجنة العلاقات العامة، وأحمد محمد الحوسني رئيس لجنة الألعاب المائية، وشهاب أحمد العوضي رئيس اللجنة الفنية، والملازم مايد راشد الزعابي رئيس اللجنة الأمنية، وعضوية مكتب الإشراف العام خالد محمد أحمد، والدكتور سيف أحمد الزعابي، وباتريك سيوركلا ممثل الشركة الراعية للدورة، ومحمد محمود شلش مقرراً للجنة.