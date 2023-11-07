الأربعاء 8 نوفمبر 2023 أبوظبي الإمارات
دبي °C
الشارقة °C
العين °C
عجمان °C
رأس الخيمة°C
الفجيرة°C
ام القيوان°C
مواقيت الصلاة
الفجر
الظهر
العصر
المغرب
العشاء
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
الرياضة

«أبيض الشباب» يواصل تدريباته في معسكر دبي

«أبيض الشباب» يواصل تدريباته في معسكر دبي
7 نوفمبر 2023 20:30

 
دبي (الاتحاد)

أخبار ذات صلة
«الأبيض الأولمبي» يُدشن أولى محطات استعداداته للنهائيات الآسيوية
31 دارساً في دورتي الرخصة الآسيوية (C)


واصل منتخبنا الوطني للشباب لكرة القدم تحت 20 سنة تدريباته لليوم الثالث على التوالي، ضمن برنامج معسكره الداخلي المقام حالياً في دبي ضمن استعداداته للمشاركة في التصفيات الآسيوية 2024.
وكان المدرب الوطني سليم عبدالرحمن قد استدعى 26 لاعباً للتجمع الذي سيستمر حتى السادس عشر من الشهر الجاري وهم: نهيان الهلالي، يوسف المرزوقي (الجزيرة) حمدان مال الله، سعيد عامر، سيف الكعبي، هلال السويدي (الشارقة) سيف بن خائف، علي عبدالله الصفار، عبدالله حسن، غيث بدر سهيل، محمد المنصوري، حمدان باسويدان، محمد البناي (شباب الأهلي) سهيل البلوشي، عامر أحمد الفارسي، عبدالله بن عقيل، محمد الزعابي، منصور البلوشي (العين) أحمد الشمري، عبيد سالم بوسماح، عيسى عبدالله (النصر) زايد الفلاحي (الوحدة) فيصل الفهيم، أحمد العبيدلي، محمد بوزيري، محمد العبيدلي (الوصل).

اتحاد الكرة
المنتخبات الوطنية
منتخب الشباب
آخر الأخبار
«أوروبا بالعربي».. «لكمات» هالاند و«إعصار» أتلتيكو و«ليالي باريس الحزينة»!
الرياضة
«أوروبا بالعربي».. «لكمات» هالاند و«إعصار» أتلتيكو و«ليالي باريس الحزينة»!
اليوم 15:13
الإمارات «همزة وصل» بين القيادات الدينية في العالم لمواجهة التحديات المعاصرة
علوم الدار
الإمارات «همزة وصل» بين القيادات الدينية في العالم لمواجهة التحديات المعاصرة
اليوم 15:11
صراع العمالقة في «تحضيري جوهرة تاج زايد» للخيول بأبوظبي
الرياضة
صراع العمالقة في «تحضيري جوهرة تاج زايد» للخيول بأبوظبي
اليوم 15:00
اقتصادية الشارقة تنفذ زيارات ميدانية لعدد من المصانع في الإمارة
اقتصاد
اقتصادية الشارقة تنفذ زيارات ميدانية لعدد من المصانع في الإمارة
اليوم 14:59
3 أسباب وراء إقالة شرودر من العين!
الرياضة
3 أسباب وراء إقالة شرودر من العين!
اليوم 14:49
للاشتراك بالنشرة الإخبارية
علوم الدار
الأخبار العالمية
اقتصاد
الرياضة
وجهات نظر
الترفيه
التعليم والمعرفة
فيديو
إنفوجراف
قصة صورة
كاريكاتير
برامج
عن الاتحاد
بيان الخصوصية
شروط الخدمة
اتصل بنا
Aletihad English
جميع الحقوق محفوظة لمركز الاتحاد للأخبار 2023©