«الزعيم» إلى دور الـ16 «الآسيوي» بـ «العلامة الكاملة»

معتز الشامي (دبي)

حسم العين بطاقة التأهل لدور الـ16 من دوري أبطال آسيا، وبذلك بفوزه على الفيحاء السعودي 3-2، في المباراة التي جمعتهما ضمن الجولة الرابعة من البطولة على استاد الملك فهد الدولي بالرياض.

وضمن العين التأهل، بعدما حقق «العلامة الكاملة» حتى الآن في المجموعة الأولى من 4 مرات فوز، ليرفع «الزعيم» رصيده إلى 12 نقطة، بينما توقف رصيد الفيحاء عند 3 نقاط في المركز الأخير.

افتتح التوجولي لابا كودجو التسجيل للعين في الدقيقة 29، وعاد كودجو ليسجل هدف فريقه الثاني في الدقيقة 40، لينتهي الشوط الأول بتقدم «العيناوي» بهدفين دون رد، بعدما أحكم «الزعيم» سيطرته على مجريات اللقاء.

كما تصدر لابا كودجو قائمة هدافي البطولة حتى الآن كأكثر اللاعبين مشاركة بالأهداف برصيد 6 أهداف (سجل 5 وصنع هدفاً)

وفي الشوط الثاني، سجل الفيحاء هدف تضييق الفارق عبر أنطونيو نواكايمي، بالدقيقة 53، وقضى المغربي سفيان رحيمي، على حظوظ الفيحاء بتسجيله هدف العين الثالث في الدقيقة 64، وقبل نهاية المباراة سجل مهند القيضي هدف الفيحاء الثاني برأسية رائعة.