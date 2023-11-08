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الرياضة

الدوري الإنجليزي يكافح «الهتافات المسيئة» بـ «برامج تعليمية»

الدوري الإنجليزي يكافح «الهتافات المسيئة» بـ «برامج تعليمية»
8 نوفمبر 2023 10:00

 
لندن (رويترز) 

 

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أعلن الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم، أنه سيوفر برامج تعليمية لأطفال المدارس؛ بهدف الحد من «هتافات مسيئة» غالباً ما تفسد المباريات في إنجلترا، وشاب تعادل لوتون تاون الصاعد حديثاً على ملعبه أمام ليفربول يوم الأحد الماضي هتافات مسيئة من بعض مشجعي الفريق في إشارة لكارثة استاد هيلزبره، وهو ما أثار إدانة واسعة النطاق.
وجاء في بينان الدوري الإنجليزي: «ندين بشدة جميع أشكال الإساءة في عالم كرة القدم، ونشعر بصدمة عميقة بسبب الهتافات التي ترددت في مباراة الأحد، جنباً إلى جنب مع الأندية واتحاد كرة القدم ورابطة الأندية سنواصل التعامل مع الهتافات أو اللافتات أو الإشارات أو التصرفات المسيئة على أنها سلوكيات غير مقبولة، ونحن ملتزمون بالعمل على إنهاء هذه الظواهر».
واعتباراً من الأسبوع المقبل، سيتم توفير هذه البرامج التعليمية لنحو 18 ألف مدرسة ابتدائية و6000 معلم في إنجلترا وويلز، بما في ذلك مقطع فيديو لمشجعة ليفربول مارجريت أسبينول التي كان ابنها جيمس واحدا من 97 شخصاً فقدوا حياتهم نتيجة حادث التدافع في 1989 خلال مباراة الدور قبل النهائي لكأس الاتحاد الإنجليزي.
وقالت أسبينول الرئيسة السابقة لمجموعة دعم أسر ضحايا كارثة هيلزبره في بيان «الألم الذي سببته هذه الهتافات لا يطاق. نحن لا نستحق سماع هذه الهتافات، فهي مؤلمة بقدر فقدان طفلك، إذا سمعت هذا الهتاف، اذهب إلى أحد المشرفين وأبلغ عنه؛ لأنه من خلال السلطات المختصة يمكنك تغيير الأمور. أي شيء يسيء أو يؤذي أي شخص غير مقبول على الإطلاق». 

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