ورثة مارادونا يفوزون في معركة العلامة التجارية



بروكسل (رويترز)

فاز ورثة دييجو مارادونا، الذي توفي قبل ثلاث سنوات، في معركتهم القانونية الدائرة حول استخدام اسم نجم كرة القدم الأرجنتينية بعد أن قضت ثاني أعلى محكمة في أوروبا بأن شركة «ساتفيكا» الأرجنتينية المملوكة لمحاميه السابق لا يحق لها الحصول على حق ملكية العلامة التجارية.

ونال مارادونا علامة تجارية باسمه تخص الملابس والأحذية وخدمات الضيافة وتكنولوجيا المعلومات في عام 2008 من الاتحاد الأوروبي.

وبعد وفاته في عام 2020، طلبت ساتفيكا من مكتب براءات الاختراع التابع للاتحاد الأوروبي نقل العلامة التجارية إلى الشركة بناء على وثيقة صادرة في عام 2015 عن مارادونا والتي تسمح باستخدام ساتفيكا تجاريا للعلامة التجارية واتفاق آخر غير مؤرخ.

وبعد ذلك، طلب ورثة مارادونا من مكتب براءات الاختراع إلغاء الصفقة المسجلة في سجلاته.

وقال مكتب براءات الاختراع التابع للاتحاد الأوروبي في قرار صدر العام الماضي: إن شركة ساتفيكا لم تقدم وثائق تؤكد نقل العلامة التجارية إلى الشركة. ورفعت ساتفيكا قضيتها أمام المحكمة العامة في لوكسمبورج، وهي ثاني أعلى محكمة في أوروبا.

وقال القضاة: إن «الوثائق التي قدمتها تلك الشركة لا تبرر رسمياً التنازل عن العلامة التجارية لصالحها بموجب عقد موقع بين الطرفين (ساتفيكا ومارادونا)».

وأضافوا «علاوة على ذلك، وبما أن مارادونا توفي قبل تقديم طلب تسجيل نقل ملكية العلامة، لم تتمكن ساتفيكا من تصحيح المخالفات التي تم العثور عليها. ولم تتمكن من تقديم أي وثائق أخرى».

ويمكن لساتفيكا الاستئناف أمام محكمة العدل الأوروبية، وهي أعلى محكمة في أوروبا.

وشق مارادونا طريقه إلى النجومية من أحد الأحياء الفقيرة في بوينس أيرس ليقود الأرجنتين للفوز بكأس العالم للمرة الثانية في تاريخها عام 1986، وتحول اللاعب إلى أيقونة البلاد مثل الأرجنتينيين تشي جيفارا وإيفيتا بيرون.

وتوفي الأسطورة الأرجنتينية عن عمر يناهز 60 عاماً في نوفمبر 2020 بسبب قصور في القلب بعد خضوعه لجراحة في المخ قبلها بأيام.