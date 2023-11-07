«كوزمين» يكرر سيناريو «الفرسان» مع «الملك» في الآسيوية

علي معالي (دبي)

بعد 3135 يوماً، عاد الروماني كوزمين أولاريو ليكرر نفس الموقف ضد فريق ناساف الأوزبكي في دوري أبطال آسيا لكرة القدم، ولكن الاختلاف هذه المرة أنه في قيادة الشارقة، حيث استطاع كوزمين في 2015 عندما كان مدرباً لفريق شباب الأهلي أن يحقق نفس النتيجة التي حققها في 2023 بخطف 4 نقاط من مباراتي الذهاب والإياب.

والاختلاف في نسخة 2023 عن 2015، أن كوزمين مع «الملك» حقق الفوز في الإمارة الباسمة 1-0 في لقاء الذهاب، وفي الإياب تعادل 1-1 في طشقند، وفي 2015 مع «الفرسان» تعادل سلباً في دبي، وحقق الانتصار بهدف نظيف في الإياب.

وكان مع كوزمين في المباراتين بـ «الفرسان» ماجد حسن لاعب الشارقة الحالي، ولعب ضده في هاتين المباراتين مع شباب الأهلي ومثلهما مع الشارقة المدرب الأوزبكي الحالي لفريق ناساف روزيكول بيردييف، الذي لم يتذوق طعم الانتصار ضد كوزمين، والتعادل الأخير للشارقة مع ناساف حافظ على صدارته، التي كادت أن تضيع في بداية اللقاء الأخير عندما تصدى عادل الحوسني لضربة جزاء في الدقيقة 8، وكانت كفيلة بتحويل مجرى المباراة لمصلحة الفريق الأوزبكي، لولا براعة الحوسني في التصدي، إضافة إلى قدرات المالي موسى ماريجا، الذي خطف هدفاً في الدقيقة 16، وحافظ عليه الفريق باستبسال كبير حتى الدقيقة 81، وتدل نسبة سيطرة ناساف التي وصلت إلى 70%، مقابل 30% للشارقة على سيطرة المنافس، لكنها كانت في الغالب من دون خطورة كبيرة.

ورغم صدارة الشارقة بـ 8 نقاط، ووصافة ناساف (7 نقاط)، إلا أن المجموعة الثانية ما زالت معقدة نسبياً مع انتهاء الجولة الرابعة، خاصة بعد الانتصار المفاجئ لفريق الفيصلي الأردني على السد القطري 2-0 على استاد عمان الدولي، ليحقق الفيصلي أول انتصار ورفع رصيده إلى 3 نقاط، وينتعش الأمل من جديد في التأهل، وتوقف السد عند 4 نقاط، ومن المتوقع أن تكون الجولة الخامسة المقرر لها 27 نوفمبر الجاري حاسمة، حيث يحل السد ضيفاً على الإمارة الباسمة، ويلعب الفيصلي مع ناساف في أوزبكستان، وبعد هاتين المباراتين سوف تتحدد الملامح بنسبة كبيرة فرص التأهل للدور الثاني، ويتأهل إلى دور الـ 16 لمنطقة الغرب صاحب المركز الأول في كل مجموعة، إلى جانب أفضل ثلاثة أندية حاصلة على المركز الثاني في المجموعات الخمس.

ويبدو أن الفريق الأوزبكي ناساف يعاني بالفعل من أزمة نفسية أو «عقدة كروية» في ضربات الجزاء، وظهر هذا في 3 مباريات لعبها الفريق مؤخراً، اثنتان منها في دوري أبطال آسيا، ذهاباً وإياباً ضد الشارقة، وفي مباراة بالدوري المحلي، وضاعت هذه الضربات الثلاثة، وكان أمانوف قد أهدر ضربة جزاء تصدى لها عادل الحوسني في الدقيقة 90+14) في لقاء الذهاب بالشارقة، وكانت النتيجة تقدم «الملك» بهدف، وهو ما انتهت عليه المباراة، وكرر الحوسني نفس الموقف في الإياب على استاد قرشي المركزي بالتصدي لضربة اللاعب الجورجي جامبول جيجاوري في الدقيقة (8)، وكانت النتيجة (0-0).