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الرياضة

5 ملايين درهم جوائز «مهرجان الياسات» في منطقة الظفرة

خلال إعلان تفاصيل مهرجان الياسات (تصوير: مصطفى رضا)
8 نوفمبر 2023 01:04

أبوظبي (الاتحاد)

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ينطلق مهرجان الياسات، خلال الفترة من 15 ولغاية 19 نوفمبر الجاري في مدينة السلع بمنطقة الظفرة، بمجموع جوائز يبلغ نحو 5 ملايين درهم، بتنظيم لجنة إدارة المهرجانات والبرامج الثقافية والتراثية في أبوظبي ونادي أبوظبي للرياضات البحرية، وبالتعاون مع نادي تراث الإمارات، ومجلس أبوظبي الرياضي.
وأعلنت اللجنة المنظمة للمهرجان، تفاصيل الدورة الأولى، خلال المؤتمر الصحفي الذي عقد صباح أمس في مقر مجلس أبوظبي الرياضي، بحضور عدد من ممثلي الوسائل الإعلامية والنواخذة والرياضيين المشاركين في المهرجان.
وقال زايد ساري المزروعي، رئيس قسم الفعاليات في لجنة إدارة المهرجانات والبرامج الثقافية والتراثية في أبوظبي، خلال كلمته بالمؤتمر الصحفي، إن مهرجان الياسات يتضمن العديد من الفعاليات والمسابقات التي تقام على شاطئ مدينة السلع في منطقة الظفرة، ويقدم العديد من المسابقات البحرية والرياضية والتراثية والحديثة والفعاليات المتنوعة التي تعزز دور التراث في صون الهوية الوطنية، ويقدم لأهالي السلع بمنطقة الظفرة العديد من الفعاليات المجتمعية والترفيهية الهادفة لمختلف الفئات العمرية. 
وأشار المزروعي إلى أن اللجنة المنظمة للمهرجان خصصت 338 جائزة موزعة على 20 مسابقة، ومن أبرز السباقات «سباق الياسات للمحامل الشراعية فئة 60 قدماً»، سباق القفاي للمحامل الشراعية فئة 22 قدماً، سباق السلع للقوارب الشراعية الحديثة (الريجاتا)، مسابقة الكيرم (رجال، نساء)، سباق التجديف الواقف (فئتي 1 كيلومتر تحت سن 16 و2 كيلومتر فوق سن 16)، مسابقة الدومينو (رجال، نساء)، بطولة كرة الطائرة الشاطئية، بطولة كرة القدم الشاطئية (كبار، صغار)، مسابقة الجري (كبار، صغار)، مسابقة الصيد، مسابقة أجمل زي تراثي، مسابقات الطبخ، بطولة السياحة (كبار، صغار)، سباق الدراجات الهوائية.
وتوجه زايد المزروعي بالشكر إلى مجلس أبوظبي الرياضي على استضافته المؤتمر الصحفي للمهرجان وجهوده في دعم الرياضة، وبالأخص الرياضات البحرية، وأعرب عن فخر لجنة إدارة المهرجانات والبرامج الثقافية والتراثية بأبوظبي بالشراكة المثمرة مع نادي أبوظبي للرياضات البحرية، والتعاون مع نادي تراث الإمارات، والذي يعكس تكاتف الجهات في إمارة أبوظبي من أجل الحفاظ على التراث الإماراتي.
بدوره، أعرب خليفة الرميثي، رئيس قسم السباقات التراثية في نادي أبوظبي للرياضات البحرية، عن شكره إلى لجنة إدارة المهرجانات والبرامج الثقافية والتراثية في أبوظبي، وإلى نادي تراث الإمارات، وإلى مجلس أبوظبي الرياضي الذين هم شركاء في التنظيم، وفي إبراز كل البطولات والمهرجانات دوماً في أفضل صورة، مشيراً إلى أن هذا التعاون معهم يعكس الترابط بين الجهات المختلفة في إمارة أبوظبي للارتقاء، وبشكل أفضل، بكل الأحداث والفعاليات.
وأكد أن مهرجان الياسات سيكون فرصة مهمة لإقامة العديد من السباقات والفعاليات البحرية التراثية والحديثة، والتي سيكون أهمها سباق المحامل الشراعية فئة 60 قدماً، سباق المحامل الشراعية 22 قدماً، وسباق الريجاتا للشراع الحديث، بالإضافة إلى مجموعة كبيرة من الفعاليات والمسابقات التراثية في القرية التراثية الموجودة في المهرجان.

28 فعالية
قال علي سالمين الظاهري، رئيس قسم الرياضات التراثية في مجلس أبوظبي الرياضي، إن المجلس يلعب دوراً مهماً ورئيساً في تنظيم العديد من الفعاليات الرياضية المحلية منها والعالمية في منطقة الظفرة، حيث تشهد الظفرة بمدنها الجميلة 28 فعالية رياضية محلية وعالمية، ومن المخطط أن يزداد العدد ليصل إلى 38 فعالية خلال العام القادم، تشمل مختلف الألعاب والرياضات مثل الجري، الدراجات الهوائية، السباحة، اللياقة البدنية، والرياضات التراثية، وغيرها الكثير.

التراث والأجيال القادمة
أكد علي سالمين الظاهري، أن مهرجان الياسات يعزز من دور الرياضات الشراعية التراثية في المجتمع، بصفتها جزءاً من تراث الإمارات الأصيل، كما يلعب المهرجان دوراً بارزاً في الترويج للمدن الساحلية والجزر الإماراتية من خلال هذه المهرجانات البحرية التي تحظى باهتمام قطاع عريض من مواطني الإمارات والمقيمين أيضاً، حيث تسلط الرياضات البحرية الضوء على التراث، وتُسهم في نقله إلى الأجيال القادمة.

سوق شعبي
يشمل المهرجان سوقاً شعبياً تبدأ فعاليته من الساعة الرابعة عصراً وتستمر لغاية 10 مساءً، ويتضمن محلات لدعم الأسر المنتجة وأجنحة للجهات المشاركة والداعمة، ويقدم العديد من المسابقات والفعاليات وعروض الفنون الشعبية والتراثية، إلى جانب وعروض الأزياء الشعبية وقرية الطفل ومسابقات الطبخ والحرف اليدوية التقليدية، والمسرح ومسابقاته وجوائزه اليومية، وغيرها من الأنشطة الترفيهية لزوار المهرجان.

الياسات
الظفرة
الإمارات
مدينة السلع
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