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الرياضة

نيبوشا يدشن خطة إعداد جديدة لـ«النسور»

نيبوشا
8 نوفمبر 2023 01:04

فيصل النقبي (خورفكان) 

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وضع نيبوشا، مدرب خورفكان، خطة إعداد للفريق الأول خلال فترة التوقف الثالثة من دوري أدنوك للمحترفين، تتضمن عدداً من المباريات الودية مع تدريبات بشكل يومي، وذلك لزيادة معدلات الانسجام بين اللاعبين وطريقة اللعب الفنية التي ينتهجها. 
ويتعاون المدرب مع الإدارة في خطة انتشال الفريق من تأثير هزيمة الفريق الأخيرة أمام بني ياس تحت قيادة المدرب الفنية، بعد أن تولى المهمة خلفاً للإسباني جيرارد ساراجوسا، حيث من المنتظر أن يتم التفكير بإقامة معسكر داخلي لعدة أيام داخل الدولة من أجل مزيد من التركيز بين المدرب واللاعبين، حيث تأمل الإدارة في نجاح المدرب بخبرته وقدراته الفنية في تحسين نتائج الفريق خلال الفترة القادمة بعد التوقف.

خورفكان
النسور
دوري أدنوك للمحترفين
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