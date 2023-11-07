دوري «الأولى» يطرق أبواب «المئوية الثالثة»

معتصم عبدالله (دبي)

طرق «دوري الدرجة الأولى» للموسم الحالي 2023- 2024، أبواب «المئوية التهديفية الثالثة» مع وصول مجموع أهداف الدوري إلى 183 هدفاً بنهاية مباريات «الجولة الثامنة» والتي اختتمت مساء الأثنين، وشهدت فوز العروبة على سيتي 2-1، والظفرة أمام ضيفه الرمس 3-2، والذيد أمام جلف يونايتد 2-0، والجزيرة الحمراء على الفجيرة 1-0، والحمرية أمام ضيفه مصفوت 2-1، فيما تعادل جلف اف سي ودبا 2-2، التعاون ويونايتد 1-1، العربي ومسافي 0-0.

ووسع العروبة «المتصدر» الفارق بينه وأقرب ملاحقيه الظفرة الصاعد لمقعد الوصافة، إلى 5 نقاط بفوزه على ضيفه سيتي 2-1 وسط أجواء شتوية ماطرة بملعب العروبة في الفجيرة، ليرفع رصيده إلى 22 نقطة في الصدارة، مقابل 4 لسيتي «قبل الأخير».

ومهدت «القوة الهجومية» للظفرة صاحب أقوى خط هجوم برصيد 21 هدفاً، استعادة مركز الصدارة «مؤقتاً»، بعدما حول تأخره أمام ضيفه الرمس بهدف إلى فوز 3-2، ليرفع رصيده إلى 17 نقطة من 8 مباريات في المركز الثاني، مقابل تراجع دبا الحصن الغائب عن الجولة إلى الثالث برصيد 15 نقطة من 7 مباريات.

وتمسك التعاون صاحب أقوى خط دفاع برصيد 8 أهداف ولجت شباكه في 7 مباريات، بمركزه الرابع بعد تعادله أمام ضيفه يونايتد بهدف لكل فريق، ورفع التعاون رصيده إلى 13 نقطة، مقابل 11 ليونايتد «السابع»، في المقابل أهدر دبا فرصة اقتحام مربع الصدارة بتعادله أمام مضيفه جلف اف سي 2-2، ليرفع «النواخذة» رصيده إلى 12 نقطة في «المركز الخامس»، مقابل 8 نقاط لجلف اف سي «الثالث عشر».

وحافظ الجزيرة الحمراء على نظافة شباكه للمباراة الثالثة على التوالي بفوزه على ضيفه الفجيرة 1-0، ليرفع رصيده إلى 12 نقطة في المركز السادس، مقابل 8 للفجيرة «الثاني عشر»، واستعاد الحمرية «الثامن» برصيد 10 نقاط ذاكرة الفوز الغائبة في الجولتين الماضيتين بتفوقه على ضيفه مصفوت 2-1، وقاد الأخير الصربي ماتيج سلافكو في ظهوره الأول مع الفريق خلفاً للوطني عبدالغني نوح.

وتغيب مباريات دوري الأولى بنهاية الأسبوع الحالي، والذي يشهد يومي السبت والأحد المقبلين 11 و12 نوفمبر الجاري، أقامة الدور ربع النهائي لتصفيات البطولة الأغلى «كأس صاحب السمو رئيس الدولة»، لأندية دوري الأولى للموسم الحالي 2023- 2024.

ويلتقي في «ربع النهائي» المرتقب للبطولة الأغلى، والذي يُلعب بنظام خروج المغلوب من مباراة واحدة، مساء السبت المقبل دبا والعروبة، الجزيرة الحمراء والذيد، على أن يلعب مساء الأحد المقبل دبا الحصن وسيتي، العربي وجلف اف سي.