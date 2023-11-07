بطولة «أكاديمية SMK» للتنس تواصل فعالياتها بمشاركة 30 لاعبة

أبوظبي (وام)

واصلت النسخة الـ13 من بطولة أكاديمية «SMK» للتنس للسيدات التي تقام برعاية سمو الشيخة مريم بنت محمد بن زايد آل نهيان في قصر الشيخ محمد بن خالد آل نهيان، فعالياتها بمشاركة 30 لاعبة إماراتية.

كانت فعاليات البطولة قد انطلقت مساء «الأحد» الماضي، برعاية بنك الإمارات دبي الوطني، وبالتعاون مع مجموعة موانئ أبوظبي، وشركة برجيل القابضة، وتستمر حتى 20 نوفمبر الجاري.

وأكدت الشيخة شيخة بنت محمد بن خالد آل نهيان، مؤسسة «أكاديمية SMK»، أن البطولة تعكس أهداف الأكاديمية لتطوير مهارات اللاعبات الإماراتيات في رياضة التنس، من خلال إنشاء برامج تدريبية، وتوفير منصة خاصة لهن للتدريب، وممارسة اللعبة في أجواء خاصة، للاحتفاء بتطور مهاراتهن.

وتبرز من اللاعبات المشاركات في البطولة كل من: هديل القاضي، وشيخة الزعابي، ومهرة الملا، ومها بن هندي، وعائشة الفهيم.

وقالت الدكتورة عائشة المهري، نائب المدير التنفيذي لمدينة برجيل الطبية: «سعداء بالمشاركة في رعاية هذا الحدث الرياضي، ويأتي دعماً لدورنا في دعم صحة المرأة، وتشجيع المبادرات النسائية التي تُقام تحت رعاية ودعم القيادة الرشيدة».

وقالت ميثة المرر، الرئيس التنفيذي لمجموعة الموارد البشرية - مجموعة موانئ أبوظبي: «نضع في مجموعة موانئ أبوظبي تمكين المرأة الإماراتية، على رأس قائمة أولوياتنا، ونعتز برعاية بطولة (SMK) للتنس للسيدات التي تعزز من صحة ولياقة المرأة».

وقالت اللاعبة شيخة الزعابي: «أشارك في البطولة منذ عام 2011، وهو تاريخ طويل مع هذا الحدث الفريد الذي يسهم في نشر التوعية بأهمية ممارسة الرياضة للسيدات».

وأضافت: «المشاركة في البطولة تعطي حافزاً ودافعاً كبيراً للعمل على تطوير النفس، والاستمرار في ممارسة الرياضة».

وأعربت اللاعبة عائشة الفهيم عن سعادتها بمواصلة المشاركة في البطولة، والتي امتدت إلى 12 عاماً مع انطلاقة النسخة الأولى التي ساهمت كثيراً في دعم ممارستها للرياضة، ومشاركتها في العديد من المحافل الرياضية.

يتخلل البطولة عدد من الأنشطة التفاعلية، تشمل برامج للياقة البدنية، وورش عمل، وجلسات نقاشية حول أهمية ممارسة الرياضة.