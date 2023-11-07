السميط: نتطلع في الكويت للاستفادة من تجربة الإمارات المُلهمة في تطوير رياضة الجو جيتسو

أبوظبي (وام)

يجمع البطل الكويتي عماد السميط بين طموح اللاعب وتطلعات المدرب في رياضة الجو جيتسو، برغبة كبيرة في تطوير هذه اللعبة على مستوى الكويت، وانتشارها على جميع المستويات.

ويأمل السميط في أن يؤدي التعاون بين الإمارات والكويت في رياضة الجو جيتسو، إلى ازدهار اللعبة على نطاق واسع، بسبب وجود المواهب المتميزة في الكويت، وإمكانية الوصول لأفضل المراكز عالمياً.

وقال السميط: «تجربة الإمارات بكل تأكيد كبيرة وملهمة في هذا المجال، والتعاون معها والتعلم منها يؤدي إلى التطور، والنتائج ستكون جيدة وملبية للطموحات».

ويتولى السميط الإشراف على تدريب اللاعب جاسم محمد المتوّج في النسخة الحالية بذهبية وزن «تحت 77 كجم» بمنافسات الهواة، كما يشارك صاحب «الحزام البني»، والفائز بالميدالية الذهبية في النسخة الماضية لعالمية الجو جيتسو في «وزن تحت 94 كجم» للمرة الرابعة في البطولة بتفاؤل كبير بإحراز المركز الأول مجدداً.

وأكد السميط أن التحدي المهم بالنسبة له هو اكتشاف المواهب في الكويت، وتطوير قدرات اللاعبين واللاعبات، من خلال العمل على جميع البرامج، وصولاً للنتائج القوية في المنافسات الخارجية.