الأساتذة في «عالمية أبوظبي للجو جيتسو».. العمر مجرد رقم!

أبوظبي (الاتحاد)

العمر مجرد رقم.. هذه ليست مقولة فقط، ولكنها تحولت إلى حقيقة على أرض صالة مبادلة أرينا، التي تحتضن منافسات النسخة الخامسة عشرة من بطولة أبوظبي العالمية لمحترفي الجو جيتسو، وتحديداً في نزالات فئة الأساتذة، التي أكدت أن الرياضة هي عنوان الحياة.

ويشارك في البطولة عدد كبير ممن تخطت أعمارهم الأربعين والخمسين عاماً، بل وصل عمر البعض إلى أكثر من ستين عاماً.

ويعد الأذربيجاني أزار جافار هو «عميد» لاعبي البطولة ومنافسات الأساتذة بشكل عام، حيث تخطى عامه السابع والستين، ويعيش في عامه الثامن والستين كما أكد هو، ويشارك في البطولة هذا العام في منافسات الحزام البني للأساتذة.

ويقول أزار إنها ليست المرة الأولى التي يشارك فيها بالبطولة وإنها المرة الثالثة التي يتواجد ويلعب بها، مشيراً إلى أنه سبق وأن حصد ميداليتين فضيتين في منافسات الحزام البني هنا في أبوظبي.

وشدد صاحب السبعة والستين عاماً على أنه سيواصل اللعب حتى يشعر أنه غير قادر، مشيراً إلى أنه إلى الآن يشعر بالسعادة من ممارسته الجو جيتسو، مؤكداً أنها سبب رئيسي في كونه يتمتع بصحة جيدة.

وأكد أنه سبق أن حصد أكثر من لقب على صعيد بلده أذربيجان وحلق بأكثر من ذهبية هناك.

وفيما يخص البطولة نفسها قال: لقد أصبحت البطولة ماركة مسجلة في أجندة الأحداث الرياضية الكبرى ليس على مستوى اللعبة فقط، ولكن على مستوى مختلف الأحداث العالمية الرياضية الكبرى، ونحن ننتظرها كل عام للحضور والمشاركة منذ ثلاث سنوات.

وتابع: أنا هنا سعيد لأنني في بلد كرم وسعادة، مشيراً إلى أن الضيافة رائعة وكل الأمور سهلة وميسرة، موجهاً الشكر لاتحاد الجو جيتسو الإماراتي الذي ينظم البطولة، بشكل أكثر من رائع.

وعبر عن سعادته بالإنجازات التي حققها في البطولة، حيث حصل على ميداليتين وعازم على حصد الميدالية الثالثة ليؤكد مجدداً أن العمر مجرد رقم وأن الرياضة شريان الحياة.

وتابع: ما يحدث معي شخصياً رسالة للأجيال الناشئة بضرورة ممارسة الرياضة بشكل يومي من أجل صحة قوية، مؤكداً أن الرياضة تساهم في بناء الجسم، كما أنها تساعد على التوفق في العمل أيضاً.

وأكد عميد لاعبي بطولة أبوظبي العالمية لمحترفي الجو جيتسو أنه زار معالم أبوظبي واستمتع بالكثير من المنشآت الدينية والثقافية وكذلك الترفيهية، مؤكداً أن عاصمة الإمارات تستحق بالفعل أن تكون عاصمة الرياضة العالمية بكل جدارة واستحقاق.