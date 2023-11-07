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آلاف الأسر والمشجعين يتابعون النسخة الـ15 من «عالمية أبوظبي للجو جيتسو»

آلاف الأسر والمشجعين يتابعون النسخة الـ15 من «عالمية أبوظبي للجو جيتسو»
8 نوفمبر 2023 01:05

أبوظبي (الاتحاد)
استقبلت أبوظبي أعداداً كبيرة من الزوار القادمين إليها من مختلف أنحاء العالم الذين توافدوا لحضور النزالات الحماسية والاستمتاع بالتجارب الثقافية الغنية والمعالم السياحية المتميزة التي تحتضنها العاصمة.

ويقول أسيت زينولين من كازاخستان: «سمعنا الكثير عن الأجواء المميزة للبطولات التي تنظم في أبوظبي، وخاصة بطولة أبوظبي العالمية لمحترفي الجو جيتسو، لذا جئت برفقة عائلتي لحضور النزالات وتشجيع زملائي وأصدقائي في نادي كينج كونج، وكان الأمر مميزاً بالفعل من ناحية التنظيم والحماس الذي يملأ الأجواء. كما شاركنا في الأنشطة الترفيهية في الحي الرياضي واستمتعنا بالألعاب المتنوعة المتاحة فضلاً عن تجارب الطعام الشهية والمتعددة. وقمنا يوم أمس بزيارة جامع الشيخ زايد الكبير وكانت التجربة غاية في التميز».

وقال جيمس إندودو القادم من نيجيريا لتشجيع أخيه هيج الذي يتنافس في فئة الحزام الأزرق للأساتذة: «أحضر بطولة أبوظبي العالمية لمحترفي الجو جيتسو للمرة الثانية على التوالي، وقد شاهدت بطولات عديدة في أنحاء العالم ولكن هذه البطولة بلغت أقصى درجات التميز، ولا سيما من حيث الحضور والمتعة التي تقدمها والأجواء الفريدة».

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وحرص اتحاد الجو جيتسو بالتعاون مع دائرة الثقافة والسياحة – أبوظبي على تعزيز تجربة الحضور ورفدهم بالعديد من خيارات الترفيه والأنشطة المميزة والتجارب الثقافية التي يوفرها الحي الرياضي.
ويضمن الحضور الجماهيري الكبير تعزيز الروح الرياضية والتفاعل الودي بين مشجعي اللاعبين المتنافسين في البطولة فضلاً عن المساهمة في التبادل الثقافي والترويج للإرث الحضاري الغني الذي تتمتع به العاصمة أبوظبي باحتضانها للجميع على اختلاف ثقافاتهم وجنسياتهم وأعمارهم وسط أجواء ملؤها المحبة والتفاهم.

ويعكس هذا الحضور الجماهيري غير المسبوق في البطولة التطور والنجاح الذي تحرزه عاماً بعد عام، ودور العاصمة أبوظبي الاستثنائي في تعزيز انتشار رياضة الجو جيتسو في أرجاء العالم.

الجو جيتسو
بطولة أبوظبي العالمية لمحترفي الجو جيتسو
بطولة أبوظبي لمحترفي الجو جيتسو
عالمية أبوظبي لمحترفي الجو جيتسو
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