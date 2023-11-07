«الأساتذة» يشعلون المدرجات في بطولة أبوظبي العالمية لمحترفي الجو جيتسو

أبوظبي (الاتحاد)

اختتمت مساء أمس منافسات فئة الأساتذة للحزامين البني والأسود في النسخة (15) من بطولة أبوظبي العالمية لمحترفي الجو جيتسو التي تقام برعاية سمو الشيخ خالد بن محمد بن زايد آل نهيان، ولي عهد أبوظبي، رئيس المجلس التنفيذي لإمارة أبوظبي، في مبادلة أرينا بمدينة زايد الرياضية بمشاركة 7000 لاعب ولاعبة من 127 دولة حول العالم.

واشتعلت المدرجات بالتشجيع من الجماهير التي احتشدت على ضوء الأداء المتميز لنجوم الحزامين البني والأسود، خصوصاً لاعبي ولاعبات أميركا الجنوبية، بما يتمتعون به من عناصر القوة والمهارة والخبرة، وتقديمهم لتقنيات فنية رائعة على بساط البطولة.

وتمكنت أكاديمية كوماندو جروب من الإمارات من انتزاع لقب منافسات فئة الأساتذة، فيما نجحت أكاديمية A.F.N.T من الإمارات أيضاً في تحقيق المركز الثاني، وحلت أكاديمية كازاخستان الوطنية في المركز الثالث.

حضر المنافسات، معالي أحمد محمد الحميري، الأمين العام لديوان الرئاسة، وخوليو بيلارمينو جومز ماياتو، سفير جمهورية أنجولا لدى الدولة، وراشد عبدالكريم البلوشي، وكيل دائرة التنمية الاقتصادية- أبوظبي، وعبدالمنعم السيد محمد الهاشمي، رئيس الاتحادين الإماراتي والآسيوي، النائب الأول لرئيس الاتحاد الدولي للجو جيتسو، ومحمد سالم الظاهري، نائب رئيس الاتحاد، وفهد علي الشامسي، الأمين العام للاتحاد، وسائد حجازي سلامة، مدير عام مبيعات جاكوار لاند روفر في «بريمير موتورز»، وعدد من مسؤولي وممثلي الأندية والأكاديميات المشاركة وممثلي الجهات الداعمة والشريكة.

موطن الأبطال

ويقول محمد سالم الظاهري، نائب رئيس الاتحاد، رئيس اللجنة المنظمة للبطولة: «تواصل النسخة (15) سلسلة نجاحات النسخ السابقة في استقطاب أبطال الرياضة العالميين، لاستعراض فنياتهم ومهاراتهم أمام عشاق ومحبي الجو جيتسو، في عاصمة الرياضة العالمية التي غدت موطناً للأبطال، ووجهة لتحويل أحلامهم وطموحاتهم إلى واقع».

ويضيف: «نجحت البطولة خلال سبعة أيام منذ انطلاقتها في حصد الإشادات العالمية من قبل جميع الوفود وممثلي الأندية والأكاديميات المشاركة، وهذا ما نعتبره وسام فخر على صدورنا، خصوصاً أن 7000 رياضي ورياضية سيحملون معهم ذكريات لا تنسى عند عودتهم إلى بلادهم، وسينقلون الصورة المشرقة للتنظيم وفقاً لأعلى المعايير والمواصفات العالمية، وهو ما سيدفعنا إلى مواصلة التميز والابتكار في الاستحقاقات القادمة».

وأشاد الظاهري بالمشهد الذي ترسمه الجماهير في المدرجات التي حضرت بقوة خلف الأبطال منذ بدء المنافسات، مؤكداً أن الجماهير أيقونة البطولة وأبرز عوامل نجاحها وتميزها، لافتاً إلى أنه ومع انطلاق منافسات المحترفين في الأيام الثلاثة الأخيرة من البطولة، ستتزايد الأعداد، خصوصاً في ظل حضور ومشاركة عدد كبير من أبطال العالم المحترفين والمصنفين الأوائل في مختلف فئات الأوزان والأحزمة.



نمو متواصل

أعرب راشد عبد الكريم البلوشي، وكيل دائرة التنمية الاقتصادية - أبوظبي، عن سعادته بأجواء البطولة، وقدرتها على التطور عاماً بعد عام، لا سيما على صعيد زيادة عدد المشاركين والأكاديميات من مختلف دول العالم التي ترغب في أن تكون جزءاً من هذه القصة الفريدة من النجاح والتألق. أضاف: «تنظيم بطولة بهذا المستوى واستضافة آلاف اللاعبين وفقاً لأعلى المعايير، يستوجب توجيه التحية لكل القائمين على ترسيخ هذا النجاح والتميز، ولا بد من الإشارة إلى الآثار الاقتصادية الإيجابية على الإمارة كنتيجة لاستضافة هذه الأعداد الضخمة من اللاعبين والمشجعين، وأنا سعيد بالوجود ضمن هذه الأجواء التنافسية الملهمة، والمشاركة بتتويج الأبطال الفائزين».

وتابع: «أكثر ما جذب اهتمامي في هذه البطولة، هو مشهد الأسر والعائلات التي تستمتع بالنزالات والفعاليات المصاحبة للبطولة التي تناسب جميع الفئات السنية، سواء كانت الأنشطة الرياضية أوالثقافية أو المجتمعية والتي بدورها تمثل فرصة رائعة للتلاقي والتعارف في أجواء من المحبة والتسامح». وقال كارلوس كالديرون، من فريق «سي إف سي» القادم من مدينة برشلونة الإسبانية: «تجمعني علاقة محبة قوية بدولة الإمارات، حيث مارست التدريب لمدة 6 سنوات في مدينة العين، كما يأتي أخي وتلاميذي ورفاقي إلى هنا دوماً للمشاركة في بطولة أبوظبي العالمية التي نعتبرها أفضل وجهة في العالم للمشاركة في البطولات واكتساب الخبرات، فضلاً عن الاستمتاع بالتجارب المميزة والأنشطة الترفيهية العديدة.

ويضم فريقنا 15 رياضياً يشارك 6 منهم في منافسات فئة الأساتذة. وتذهلنا البطولة في كل مرة بمفاجآتها العديدة والتطورات اللافتة على مستوى التنظيم والأجواء، كما لمسنا تطوراً ملحوظاً في مستوى رياضيي الجو جيتسو الإماراتيين».



أولوية المشاركة

أكد جورج بيريرا (حزام أسود) من أكاديمية JSBJJ في البرازيل الذي حصد فضية الأساتذة وزن 77 كجم، أنه يحرص كل عام على المشاركة في بطولة أبوظبي العالمية، حيث ركز كل جهوده على التدريب، وقال: «صحيح أن قدومي إلى أبوظبي يتطلب مني مجهوداً كبيراً وتحضيرات طويلة إلا أن هذه البطولة تتمتع برونق مميز وأهمية استثنائية تجعلها جديرة بالاهتمام بالنسبة للّاعبين والجماهير على حد سواء. ورافقتني عائلتي وأحد أصدقائي إلى هنا ليس لتشجيعي فحسب، بل لأنهم سمعوا الكثير عن التجارب الغنية والمعالم السياحية المتنوعة في أبوظبي».

واستمتعت أسرته بوجود الحي الرياضي والذي أتاح لها قضاء وقت ممتع، خصوصاً الأطفال، ومنحهم فرصة تجربة مختلف الألعاب والوجبات الشهية.

وأشار بيريرا إلى أن مستوى تنظيم البطولة في كل عام يفوق توقعاته، فضلاً عن عدد اللاعبين المشاركين ومستوياتهم الفنية المميزة، ما يمنحه القدرة على منافسة نخبة الرياضيين في العالم، وإضفاء مزيد من الأهمية على إنجازه.

لحظات غامرة

تقول أدريانا دي أوليفيرا (حزام بني أسود) من نادي العين، إنها عاشت أجمل لحظاتها حين توّجت بالميدالية الذهبية لفئة الأساتذة وزن 55 كجم، وأكدت أن هتافات الجماهير كانت عاملاً كبيراً في تحقيق هذا الإنجاز.

وقالت «لن أنسى لحظة انتهاء النزال، حيث تغلبَت علي مشاعري ولم أستطع كبح دموعي. لطالما كانت المشاركة في بطولة أبوظبي العالمية لمحترفي الجو جيتسو حلماً بذلت الكثير لتحقيقه، وها أنا اليوم أحمل هذا اللقب الغالي. وأشكر أبوظبي والقائمين على رياضة الجو جيتسو فيها على فتح آفاق غير مسبوقة لتطوير هذه الرياضة ودعم لاعبيها».



مكانة رائدة

أشار اللاعب هوجو شيومي (حزام أسود) من أكاديمية A.F.N.T إلى سعادته بالفوز بالميدالية الذهبية ضمن فئة الأساتذة 2 وزن 69 كجم، قائلاً: «تغمرني السعادة لتحقيق هذا الإنجاز، فهو يساهم بقوة بدعم مسيرتي الرياضية، لأنني أدرك المكانة الرائدة لبطولة أبوظبي العالمية لمحترفي الجو جيتسو ومستويات اللاعبين المشاركين».

وأضاف: «أشكر الاتحاد على ما يقدمه للاعبي الجو جيتسو في مختلف أنحاء العالم، حيث إنه يمنحنا الفرصة لإبراز قدراتنا ومكافأة جهودنا التي نبذلها في التدريب وصقل المهارات، سواء من خلال الجوائز المجزية أو من خلال تحقيق شهرة كبيرة في ظل هذا الحضور الجماهيري اللافت والتغطية الإعلامية الضخمة».



برنامج البطولة

8 – 10 نوفمبر: بطولة أبوظبي العالمية لمحترفي الجو جيتسو – منافسات المحترفين

11 نوفمبر: جائزة أبوظبي العالمية للجوجيتسو.