«ويذاوت أيه فايت» بطل كأس ملبورن

محمد حسن (دبي)

أهدى الجواد «ويذاوت أيه فايت» للشيخ محمد بن عبيد آل مكتوم، الإمارات لقب سباق النسخة الـ163 من سباق كأس ملبورن الذي أقيم بمضمار فلامنجتون الأسترالي، والبالغ إجمالي جوائزه المالية سبعة ملايين دولار أسترالي. ويعد كأس ملبورن من بين أحد أشهر السباقات في العالم، ويقام في أول يوم ثلاثاء من نوفمبر سنوياً، إذ أصبح هذا اليوم أشهر ثلاثاء في أستراليا، خصوصاً أن السكان يتمتعون بعطلة رسمية.

وجاء فوز «ويذاوت أيه فايت» بقيادة مارك زارا وإشراف أنثوني وسام فريدمان، ونجح الفارس زارا في إيجاد موقع جيد للانطلاق، لذلك ركض بسلاسة، على الرغم من أن الأنظار كانت متجهة إلى الثنائي «فوبان» و«أبسورد»، إلا أن ابن الفحل «تفيلو» زاد من سرعته ليحقق فوزاً تاريخياً بهذا اللقب الرفيع، ويصبح الحصان الثاني عشر الذي يكمل ثنائية كأس كولفيلد وكأس ملبورن، والأولى منذ أن حقق ذلك «أثيري» في عام 2001. وفوز «ويذاوت أيه فايت» بهذا اللقب الرفيع يعتبر الرابع لخيول الإمارات بعد أن نال اللقب «الطلق» للمغفور له الشيخ حمدان بن راشد آل مكتوم، في عام 1986، وأضاف «جيون» الفوز الثاني لخيول الشيخ حمدان بن راشد آل مكتوم، عام 1994، قبل أن يتوج «كروس كاونتر» لجودلفين باللقب في العام 2018.