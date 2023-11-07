«قمة السلة» بين «الفرسان» و«العميد»

علي معالي (دبي)

يشهد دوري رجال السلة اليوم، مباراة قمة مرتقبة تجمع شباب الأهلي مع النصر، في الجولة السادسة على صالة شباب الأهلي بالممزر، في السابعة والنصف مساء، وفي التوقيت نفسه أيضاً يلتقي الشارقة مع الوحدة بالإمارة الباسمة، ويحل الظفرة ضيفاً على الوصل في زعبيل بدبي.

تعتبر مباراة «الفرسان» و«العميد» قمة الجولة لاعتبارات عدة، أولها أن شباب الأهلي يتصدر بـ 10 نقاط من 5 مباريات خاضها بالمسابقة حتى الآن، ويطارده النصر بـ 8 نقاط من 4 مباريات، وفوز الأول سيجعله يحافظ على قمته، وانتصار «العميد» إذا تحقق سيجعله في موقف رائع بالمسابقة، رغم أننا ما زلنا في المرحلة الأولى من الدور الأول، لكن نظام المسابقة هذا الموسم يختلف كثيراً.