«الأبيض» يبدأ تحضيرات تصفيات المونديال

دبي (الاتحاد)

بدأ المنتخب الأول لكرة القدم تجمعه الداخلي بدبي استعداداً لخوض التصفيات الآسيوية المشتركة المؤهلة إلى نهائيات كأس العالم 2026، ونهائيات كأس آسيا 2027، حيث يواجه منتخب نيبال يوم السادس عشر من الشهر الحالي في استاد آل مكتوم بنادي النصر، ومنتخب البحرين في العاصمة المنامة يوم الحادي والعشرين من الشهر ذاته لحساب المجموعة الثامنة.

وأدى «الأبيض»، أول تدريباته في الملعب الفرعي بنادي الوصل تحت قيادة البرتغالي باولو بينتو وجهازه المساعد بمشاركة اللاعبين الذين تم استدعاؤهم للقائمة، باستثناء لاعبي فريقي الشارقة والعين الذين سيلتحقون بالمعسكر، بعد فراغهم من المشاركة مع أنديتهم في مباريات الجولة الرابعة لبطولة دوري أبطال آسيا، فيما تأكد غياب حارس نادي الوحدة محمد الشامسي ومغادرته المعسكر، بعد أن أثبتت الفحوص الطبية التي أجريت له تحت إشراف الجهاز الطبي للمنتخب عن عدم اكتمال جاهزيته وحاجته لإكمال برنامجه العلاجي.

من جهته، يقوم فريق عمل اتحاد كرة القدم بعقد اجتماعات تنسيقية مع مسؤولي نادي النصر والجهات المعنية للوقوف على آخر التحضيرات الخاصة بمباراة نيبال التي يستضيفها استاد آل مكتوم، حيث تمت مناقشة الأمور التنظيمية والتسويقية والأمنية كافة، وكذلك الجوانب المتعلقة بالحضور الجماهيري، بعد أن تم الإعلان عن توافر التذاكر عبر موقع بلاتينيوم ليست.