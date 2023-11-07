الأربعاء 8 نوفمبر 2023 أبوظبي الإمارات
دبي °C
الشارقة °C
العين °C
عجمان °C
رأس الخيمة°C
الفجيرة°C
ام القيوان°C
مواقيت الصلاة
الفجر
الظهر
العصر
المغرب
العشاء
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
الرياضة

«الأبيض» يبدأ تحضيرات تصفيات المونديال

«الأبيض» يبدأ تحضيرات تصفيات المونديال
8 نوفمبر 2023 01:04

دبي (الاتحاد)

أخبار ذات صلة
«الأبيض» يبدأ الاستعداد لتصفيات المونديال
28 لاعباً في تشكيلة منتخبنا استعداداً لمباراتي نيبال والبحرين

بدأ المنتخب الأول لكرة القدم تجمعه الداخلي بدبي استعداداً لخوض التصفيات الآسيوية المشتركة المؤهلة إلى نهائيات كأس العالم 2026، ونهائيات كأس آسيا 2027، حيث يواجه منتخب نيبال يوم السادس عشر من الشهر الحالي في استاد آل مكتوم بنادي النصر، ومنتخب البحرين في العاصمة المنامة يوم الحادي والعشرين من الشهر ذاته لحساب المجموعة الثامنة.
وأدى «الأبيض»، أول تدريباته في الملعب الفرعي بنادي الوصل تحت قيادة البرتغالي باولو بينتو وجهازه المساعد بمشاركة اللاعبين الذين تم استدعاؤهم للقائمة، باستثناء لاعبي فريقي الشارقة والعين الذين سيلتحقون بالمعسكر، بعد فراغهم من المشاركة مع أنديتهم في مباريات الجولة الرابعة لبطولة دوري أبطال آسيا، فيما تأكد غياب حارس نادي الوحدة محمد الشامسي ومغادرته المعسكر، بعد أن أثبتت الفحوص الطبية التي أجريت له تحت إشراف الجهاز الطبي للمنتخب عن عدم اكتمال جاهزيته وحاجته لإكمال برنامجه العلاجي.
من جهته، يقوم فريق عمل اتحاد كرة القدم بعقد اجتماعات تنسيقية مع مسؤولي نادي النصر والجهات المعنية للوقوف على آخر التحضيرات الخاصة بمباراة نيبال التي يستضيفها استاد آل مكتوم، حيث تمت مناقشة الأمور التنظيمية والتسويقية والأمنية كافة، وكذلك الجوانب المتعلقة بالحضور الجماهيري، بعد أن تم الإعلان عن توافر التذاكر عبر موقع بلاتينيوم ليست.

الأبيض
المنتخب الأول
المنتخب الوطني
المنتخب الإماراتي
منتخب الإمارات
تصفيات المونديال
تصفيات كأس العالم
تصفيات كأس آسيا
آخر الأخبار
عمر العلماء: خطة عمل لتطوير المواهب وبناء قدرات الكوادر الإماراتية
علوم الدار
عمر العلماء: خطة عمل لتطوير المواهب وبناء قدرات الكوادر الإماراتية
اليوم 15:17
«أوروبا بالعربي».. «لكمات» هالاند و«إعصار» أتلتيكو و«ليالي باريس الحزينة»!
الرياضة
«أوروبا بالعربي».. «لكمات» هالاند و«إعصار» أتلتيكو و«ليالي باريس الحزينة»!
اليوم 15:13
الإمارات «همزة وصل» بين القيادات الدينية في العالم لمواجهة التحديات المعاصرة
علوم الدار
الإمارات «همزة وصل» بين القيادات الدينية في العالم لمواجهة التحديات المعاصرة
اليوم 15:11
صراع العمالقة في «تحضيري جوهرة تاج زايد» للخيول بأبوظبي
الرياضة
صراع العمالقة في «تحضيري جوهرة تاج زايد» للخيول بأبوظبي
اليوم 15:00
اقتصادية الشارقة تنفذ زيارات ميدانية لعدد من المصانع في الإمارة
اقتصاد
اقتصادية الشارقة تنفذ زيارات ميدانية لعدد من المصانع في الإمارة
اليوم 14:59
للاشتراك بالنشرة الإخبارية
علوم الدار
الأخبار العالمية
اقتصاد
الرياضة
وجهات نظر
الترفيه
التعليم والمعرفة
فيديو
إنفوجراف
قصة صورة
كاريكاتير
برامج
عن الاتحاد
بيان الخصوصية
شروط الخدمة
اتصل بنا
Aletihad English
جميع الحقوق محفوظة لمركز الاتحاد للأخبار 2023©