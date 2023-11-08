جوتي في رسالة لفينسيوس: لقد أذنبت في حق فريقك !



أنورإبراهيم (القاهرة)

لم تعد تصرفات الجناح البرازيلي فينسيوس جونيور«23عاماً» لاعب ريال مدريد ترضي الكثيرين في الوسط الرياضي الإسباني، بل وداخل قلعة «الميرينجي» نفسها، وبين اللاعبين زملائه، ونجوم النادي السابقين، الذين يؤكدون أن مايفعله داخل «المستطيل الأخضر» لايمت لكرة القدم بصلة، لأنه يشغل نفسه بالاعتراض على قرارات الحكام في كل لعبة مشتركة مع لاعب منافس، ما يخرجه عن المباراة ويؤثر سلباً على أداء فريقه بالكامل، مثلما حدث في آخر مباريات الريال في الدوري«الليجا» أمام رايو فاليكانو الأحد الماضي.

وآخر من انتقدوه على سلوكه ومبالغته في الاعتراض على الحكام، ودخوله في حوارات جانبية مع بعض الجماهير واللاعبين، النجم المدريدي «المخضرم» جوتي الذي تحدث في برنامج «التشيرينجيتو»على شبكة مونت كارلو سبورت، موجهاً رسالة إلى «نجم السامبا»، ينصحه فيها قائلاً: عندما لاتستطيع التحكم في أعصابك وسلوكك، وعندما تخرج عن جو المباراة، وعندما لم تعد حاسماً وفعالاً مع فريقك مثلما كنت في المواسم الماضية، فمعنى ذلك أنك تعاني مشكلة، وعليك أن تعرفها، وإذا لم تعرفها، فعليك أن تشاهد مقاطع من المباريات التي لعبتها لتعلم كم أذنبت في حق فريقك. وأضاف جوتي أن سلوك فينسيوس يلحق ضرراً بالغاً بفريقه، وعلق قائلاً: من اللحظة التي لاتستطيع فيها التحكم بأعصابك وسلوكك، لابد أن تعلم أن ذلك ينعكس سلباً على أداء فريقك.

وطالب جوتي المديرالفني الإيطالي كارلو أنشيلوتي واللاعبين الكبارفي الفريق وأيضاً إدارة النادي، بأن يوجهوا النصيحة إلى فينسيوس، وأن يلزموه بضرورة الإنضباط والهدوء مهما كانت الاستفزازات، خاصة أن هذا النجم لم يعد في بداياته وإنما حصل على خبرات كبيرة خلال سنوات لعبه. وقال جوتي: إذا كان أداء فينسيوس المتميزخلال السنوات السابقة غطى على انفعالاته وعصبيته وغضبه، فإن الأمرلم يعد كذلك هذا الموسم، إذ إنه ابتعد كثيراً عن مستواه الطبيعي، ولم يسجل حتى الآن إلا 3 أهداف وصنع هدفين في 11 مباراة، وهى محصلة لاتليق بنجوميته. ونصحه جوتي بأن يركز أكثرعلى اللعب من أجل زيادة محصلته الهجومية من الأهداف والتمريرات الحاسمة.

واختتم جوتي حديثه قائلاً: إذا فعلت ذلك يافينسيوس، وأخرجت أفضل ماعندك من دون الالتفات إلى الهتافات العنصرية أو قرارات الحكام والحوارات الجانبية مع المنافسين، سيكون ذلك أمراً جيداً وحافزاً لك، ولكن عندما لا تسيطرعلى أعصابك، ستخسرالكثير، ووقتها ينبغي أن تتغير.