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الرياضة

«العجوز» بيبي يحطم رقم «الذئب» توتي

«العجوز» بيبي يحطم رقم «الذئب» توتي
8 نوفمبر 2023 11:00


أنورإبراهيم (القاهرة)

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حطم قلب الدفاع البرتغالي «المخضرم» بيبي لاعب بورتو الرقم القياسي المسجل باسم الإيطالي فرانسيسكو توتي نجم روما والمنتخب «الآزوري» السابق، كأكبر اللاعبين سناً، الذين يسجلون في بطولة دوري الأبطال الأوروبي عبرتاريخها الطويل، إذ سجل هدفاً لبورتو في الوقت بدل الضائع «الدقيقة 91» ليخرج فائزاً 2/صفرعلى منافسه رويال أنتويرب في الجولة الرابعة لدورالمجموعات بهذه البطولة.
بيبي سجل هدفه بعمر40 سنة و254 يوماً بالتمام والكمال، بينما كان توتي 38 سنة و59 يوماً فقط، وسجله في مرمى سيسكا موسكو بنفس البطولة في شهر نوفمبر2014. ولعب توتي لـ «ذئاب روما» مايقرب من 25 عاماً، ولم يلعب لأي نادٍ آخرخارج إيطاليا.
ولايزال بيبي المولود في 26 فبراير1983، يتألق مع بورتو الذي عاد إليه عام 2019، بعد غياب طويل تجاوز عقداً من الزمان، لعب خلاله لريال مدريد الإسباني من 2007 إلى 2017، ثم لبيشكتاش التركي «2017- 2019».
وبدأ بيبي مسيرته الاحترافية في مارتيمو «2001-2004»، ثم لعب لبورتو من 2004 إلى 2007، ليعود مجدداً إليه، ويكتب صفحة جديدة في تاريخه بهذه البطولة الأوروبية الأولى.
وذكرت مؤسسة «أوبتا» المتخصصة في الإحصائيات والأرقام القياسية إنه من الصعب تحطيم رقم بيبي في المدى القريب، وخاصة بعد رحيل مواطنه كريستيانو رونالدو للنصرالسعودي، وعدم مشاركته بعد الآن في «الشامبيونزليج»، وهو الوحيد الذي كان بمقدوره خطف اللقب من بيبي إذا ما استمرموسمين آخرين في أوروبا، إذ إنه يكمل في 5 فبرايرالقادم 39عاماً، ومن الممكن أن يستمربعدها موسمين على الأقل.
يذكرأن بيبي انضم لمنتخب البرتغال في 2007، وشارك في 134مباراة، وسجل 8 أهداف حتى يونيو 2022. 

توتي
بيبي رينا
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