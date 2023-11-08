الدرمكي: طموحاتنا بلا حدود في موسم الطائرة الجديد



معتصم عبدالله (دبي)

يتأهب اتحاد الطائرة للانطلاقة المرتقبة لمنافسات «دوري الرجال» لموسم 2023- 2024، الذي يستهل مشوار المنافسة مساء السبت بمشاركة 8 أندية، حيث يلتقي في الجولة الأولى شباب الأهلي وعجمان، العين والوصل، الجزيرة والنصر، بني ياس وحتا.

وتستمر المنافسة التي تُلعب خلالها 80 مباراة على مدار 22 اسبوعاً حتى 20 مارس 2024 والذي يشهد تتويج البطل، وتُلعب المنافسة في المرحلة الأولى بنظام الدوري من دورين لتحديد ترتيب الفرق من الأول وحتى الثامن، على أن تلعب الفرق الحائزة المراكز الأربعة الأولى المباريات الإقصائية في المرحلة الثانية «البلاي أوف»، وصولاً إلى النهائي.

ووصف عبدالله الدرمكي رئيس اتحاد الطائرة، انطلاق الموسم الحالي 2023- 2024 بالموفقة، وقال في تصريحات لـ «الاتحاد»: «استمتعنا ببداية مميزة لمنافسات الرجال من خلال مسابقة كأس صاحب السمو نائب رئيس الدولة للطائرة، والتي شهدت إثارة كبيرة في أغلب المباريات، وصولاً إلى النهائي الذي جمع فريقي الوصل وشباب الأهلي وحسم بتتويج»الفرسان«بعد الفوز في المباراة الفاصلة 3-2».

وأضاف: «النهائي المثير لأول مسابقات فئة الرجال، والذي جمع الوصل وشباب الأهلي، وامتد على مدار ثلاث مباريات برهن على المستوى الفني العالي للفرق خلال انطلاق الموسم الحالي، والحضور المميز للاعبين المواطنين، والدعم الإداري الكبير من قبل الأندية، علاوةً على الحضور الجماهيري الذي زين صالات المنافسة».

ورأى رئيس اتحاد الطائرة، أن العمل المستمر لتطوير المسابقات، والتغييرات على صعيد اللوائح، بجانب تعاون الأندية ألقى بظلاله الإيجابية على الانطلاقة المميزة لموسم 2023- 2024، وتابع: «احتدام التنافس بين الأندية، وتنوع الأبطال الذي برهنت عليه أول مسابقات الموسم الحالي بلقاء شباب الأهلي والوصل العائد إلى منصات التتويج في نهائي الكأس، كلها عوامل تبشر بموسم مختلف عن بقية المواسم الماضية، ونأمل أن نحقق بعض مما نصبو إليه من نجاحات».

وأضاف: «طموحاتنا بلا حدود، ونعوّل بشكل كبير في التركيز على رفع المستوى الفني لمسابقات الرجال، وتطوير المراحل السنية لتكون نواة للمنتخبات الوطنية، من خلال الكشف عن الخامات الجيدة لاستثمارها بشكل أفضل»، مشدداً على أمله في أن تكون الانطلاقة المرتقبة لمنافسات دوري الرجال، استكمالاً لرحالة نجاح الموسم الذي انطلق بشكل إيجابي.

وتحمل النسخة المرتقبة ل «دوري الرجال للكرة الطائرة»، الرقم 46 في تاريخ المنافسة التي انطلقت في موسمها الأول 1974- 1975، وغابت منافسة الدوري في موسمين فقط على مدار العقود الماضية الأولى موسم 1990- 1991 التي لم تستكمل بسبب «حرب الخليج»، ونسخة موسم 2019- 2020 بسبب «جائحة كوفيد 19».



دوري الرجال للكرة الطائرة في سطور

2023- 2024 الموسم

46 النسخة المرتقبة

8 عدد الأندية المشاركة

20 أسبوعاً لمشوار الدوري

11 نوفمبر 2023 موعد الانطلاقة بمباريات «الجولة الأولى»

30 مارس 2024 موعد ختام المنافسة