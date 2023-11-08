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الرياضة

«الأبيض الأولمبي» يُدشن أولى محطات استعداداته للنهائيات الآسيوية

«الأبيض الأولمبي» يُدشن أولى محطات استعداداته للنهائيات الآسيوية
8 نوفمبر 2023 11:30


دبي (الاتحاد)
دشن منتخبنا الوطني الأولمبي لكرة القدم تحت 23 سنة محطته الإعدادية الأولى، استعداداً لنهائيات بطولة كأس آسيا «قطر 2024»، عبر معسكره الداخلي الذي انطلق أمس في إمارة عجمان، ويختتم 21 من شهر نوفمبر الجاري.

ويخوض الأبيض الأولمبي خلال هذا المعسكر مباراتين وديتين على استاد نادي الحمرية أمام منتخبي طاجيكستان والكويت يومي 14 و21 المقبلين.

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24 لاعباً في قائمة منتخب الناشئين لمعسكر دبي

وتضم قائمة منتخبنا في المعسكر الحالي 26 لاعباً، وهم: أحمد محمود، مبارك بني زامة، أحمد فوزي، عبدالله العطاس (الجزيرة) عبدالله الرئيسي (عجمان) فهد بدر (الإمارات) عبدالله الحمادي (يونايتد) منصور الشامسي (العين) علي عبدالعزيز، عبدالله عباس، مايد الطنيجي (النصر) عبدالله أحمد، منصور المنهالي، راشد عصام (الوحدة) خميس المنصوري (بني ياس) حمدان حميد (شباب الأهلي) حمدان العامري، محمد المازمي، سلطان البدواوي، خالد الأصبحي (حتا) حمد المقبالي، محمد سالم (الفجيرة) ياسر حسن، وليد المحرزي (اتحاد كلباء) خالد توحيد، ضاري فهد (الشارقة).

وكان منتخبنا الوطني قد نجح في حجز بطاقة التأهل إلى نهائيات بطولة كأس آسيا تحت 23 سنة «قطر 2024»، بعد تصدره قمة ترتيب المجموعة السابعة برصيد 4 نقاط، حصدها من تعادل سلبي مع منتخب الصين، وفوز على المنتخب الهندي بنتيجة (3-0).

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