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الرياضة

نجاح كبير لسباق الخيول الثاني في نادي ليوا

نجاح كبير لسباق الخيول الثاني في نادي ليوا
8 نوفمبر 2023 01:00

منطقة الظفرة (الاتحاد)

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نظم نادي ليوا الرياضي السباق الثاني للخيول العربية الأصيلة بمدينة زايد، وبمشاركة متميزة وواسعة لأبناء منطقة الظفرة وملاك الخيول، وعلى مدار 3 أشواط مختلفة.
وحقق في الشوط الرئيس الأول الخيل الغربي للمالك سيف عشير علي المركز الأول، وحل ثانياً، أف ساناد لخليفة مطر النادي، وثالثاً، إف السنا لراشد سعيد المزروعي، وفي الشوط الثاني 1400 متر حل في المركز الأول حمدان الغربية لمالكه سهيل علي المزروعي، وثانياً، إي اف العريق لسيف عشير علي، وثالثاً اس غازي لأحمد محمد المحيربي، وفي الشوط الثالث 1400 متر حل في المركز الأول اس جنجال لسيف عشير، وثانياً، اي كيو لعبد الله القبيسي، وثالثاً، الزعيم لسعيد راشد الشامسي.
وكان نادي ليوا الرياضي قد نظم قبل أيام قليلة السباق الأول الذي سجل البداية القوية لهذه السباقات لتستمر المنافسة وعبر السباق الثاني، والذي شهد إقبالاً أكبر، وتعد سباقات الخيول العربية الأصيلة من السباقات المهمة للملاك في الظفرة، وتحظى بمحبة واهتمام كبيرين، وإقبال على المشاركة. 

سباق الخيول
سباق الخيول العربية
نادي ليوا الرياضي
نادي ليوا
الخيول العربية الأصيلة
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