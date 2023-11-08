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الرياضة

عاجل.. اتحاد جدة يقيل مدربه نونو سانتو

عاجل.. اتحاد جدة يقيل مدربه نونو سانتو
8 نوفمبر 2023 11:07


الرياض (أ ف ب)
أعلن نادي الاتحاد السعودي حامل اللقب إقالة المدرب البرتغالي نونو إشبيريتو سانتو على خلفية تردي نتائج الفريق في الآونة الأخيرة.
وبات المدرب البرتغالي تحت ضغط شديد في الفترة الأخيرة إثر التعثر المتكرر للفريق في الدوري السعودي، لتتم إقالته رسمياً بعد الخسارة أمام القوة الجوية العراقي في دوري أبطال آسيا الثلاثاء بنتيجة 0-2.
إذ فشل الفريق في تحقيق الفوز خلال المراحل الخمس الأخيرة في الدوري، وآخرها الهزيمة على يد الشباب 0-1، ما جعله متراجعاً في المركز السادس، بفارق 11 نقطة عن الهلال المتصدر بعد 12 مرحلة.
نونو، الذي خاض تجربة ناجحة مع ولفرهامبتون الإنجليزي بين العامين 2017-2021، تولى قيادة نادي الاتحاد منذ يوليو 2022. وقاده إلى لقب الدوري الموسم الماضي، إلا أنّ تقارير إعلامية أخيراً أشارت إلى توتر العلاقة بينه والمهاجم الفرنسي كريم بنزيمة الذي انضم إلى النادي في يونيو الماضي، إلى جانب نخبة من اللاعبين الأجانب البارزين الذين التحقوا بالدوري السعودي.
وقال النادي في بيان له على موقع إكس (تويتر سابقاً) «يعلن النادي إنهاء العلاقة التعاقدية مع المدرب البرتغالي نونو سانتو».
وأضاف «وذلك بعد عملية تقييم فنية شاملة للمرحلة الماضية التي تسلم فيها مهمة الإشراف على تدريب الفريق الكروي الأول».
وسيتولى مساعد المدرب حسن خليفة الإشراف على الفريق مؤقتاً إلى حين إتمام النادي صفقة تعيين مدرب جديد حسب البيان.
وكان نونو قد تولى تدريب توتنهام الإنجليزي خلال صيف العام 2021، لكنه استمر في مهامه لأربعة أشهر فقط قبل أن تتم إقالته. 

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