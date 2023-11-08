الإيطالي آرون بطل مرحلة جبل الفاية بـ «هايك آند فلاي»



الشارقة (الاتحاد)

أحرز الإيطالي آرون دورجاتي المركز الأول لفئة المحترفين في مرحلة جبل الفاية بالشارقة، وهي الجولة الرابعة ضمن بطولة هايك آند فلاي التي ينظمها اتحاد الرياضات الجوية وتطوف 3 إمارات، من خلال الجولات الخمس، وجاءت صدارة آرون للمرة الثالثة، بعدما كسب المرحلة الأولى في دبي، ثم مرحلة جبل ينس، وتراجع للمركز الثالث في مرحلة جبل جيس، ليضمن آرون الفوز بلقب البطولة مبكراً قبل الجولة الخامسة والأخيرة في حتا السبت المقبل، وجاء الأسترالي دام أوبريتور في المركز الثاني، بينما حل الفرنسي دامين لاكازا في المركز الثالث.

وعلى صعيد فئة الهواة، أحرز الإيراني محسن المنصوري المركز الأول، تلاه الجنوب أفريقي بن هدسون في المركز الثاني، والثالث اللبناني ميلود ضو.

شهد الختام الشيخ طارق بن فيصل القاسمي رئيس مجلس إدارة مجموعة الإمارات للاستثمار، وعيسى هلال الحزامي رئيس مجلس الشارقة الرياضي، ونصر حمودة النيادي رئيس اتحاد الرياضات الجوية، ومحمد حليس مدير عام بلدية البطائح وأحمد عبد الملك نائب رئيس اتحاد التنس، ويوسف الحمادي مدير اللجنة المنظمة ومحمد يوسف الأمين العام للاتحاد ويوسف الشحي رئيس لجنة العلاقات العامة بالاتحاد وعبد الله مراد رئيس لجنة الإعداد والدعم اللوجيستي.

وأعرب الشيخ طارق بن فيصل القاسمي عن سعادته بإقامة البطولة في جبل الفاية بالشارقة، وهو مكان مميز يعج بالسياح والزائرين، والذي يشهد بطولات مستمرة على مدار العام، وتزداد سعادتنا بوجود هذا الكم من المشاركين الذين قدموا لوحات فنية أكثر من رائعة، مهنئاً اللجنة المنظمة على نجاح الحدث.

وأكد عيسي هلال الحزامي رئيس مجلس الشارقة الرياضي أن صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة وفر متطلبات كافة الأماكن لممارسة جميع الألعاب، سواء ما كان يمارس بالبر أو البحر أو الجو. والشارقة باتت وجهة لكل الرياضيين بانتماءاتهم كافة، كما أن الشارقة تتميز بطبيعة جذابة من بينها جبل الفاية تسهم في تحقيق استراتيجية مجلس الشارقة الرياضي، والتي تسعى إلى تعزيز السياحة الرياضية والتراثية وتنميتها بما يحقق الأهداف المنشودة.

ووجّه رئيس مجلس الشارقة الرياضي الشكر إلى اتحاد الرياضات الجوية الذي يحرص بصفة سنوية على إقامة هذه البطولة في مختلف أرجاء الدولة فاكتسبت شهرة وجماهيرية، ويتم نقلها على منصات التواصل الاجتماعي.

وأشاد نصر حمودة النيادي رئيس اتحاد الإمارات للرياضات الجوية رئيس اللجنة المنظمة للبطولة بما حققته الجولة الرابعة من نجاحات، منوهاً بأن المكان أضفى أجواء باهرة على الحدث، وشجع المتسابقين على تقديم أفضل ما لديهم، وأثرى البطولة موجهاً الشكر إلى مؤسسة «شروق» ومغامرات السماء، ومجلس الشارقة الرياضي، وبلدية منطقة البطائح وإسعاف الشارقة وشرطة الشارقة، وهيئة الإنماء التجاري والسياحي على كل ما قدموه.